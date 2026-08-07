Seguridad

Vinculan a Dos Personas por Transportar Más de 10 Kilos de Droga en Coahuila

Dos personas fueron vinculados a proceso por transportar más de 10 kilos de clorhidrato de metanfetamina en Progreso, Coahuila.

Vinculan a Dos Personas por Transportar Más de 10 Kilos de Droga en CoahuilaVinculan a Dos Personas por Transportar Más de 10 Kilos de Droga en Coahuila. Foto: Cuartoscuro

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Un juez dictó prisión preventiva contra dos personas que transportaban más de 10 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina en un vehículo.

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Vinculan a Dos Personas por Transportar Droga en Frontera, Coahuila