Vinculan a Dos Personas por Transportar Más de 10 Kilos de Droga en Coahuila

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Gabriela "N" y Javier "N", por su probable participación en el delito de transporte de más de 10 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina.

El Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba necesarios para que un juez calificara de legal la detención, dictara la vinculación a proceso e impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La detención se realizó en las inmediaciones del ejido José del Aura, en el municipio de Progreso, Coahuila cuando los imputados viajaban a bordo de un vehículo.

Durante una inspección, los agentes detectaron una alteración en la salpicadera trasera izquierda de la unidad. Posteriormente, en una revisión realizada en las instalaciones de la FGR en Monclova, fueron localizados 16 paquetes con clorhidrato de metanfetamina, con un peso total de 10 kilos, 915 gramos y 3 miligramos.

FGEC realiza dos cateos por presunta venta de droga en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila realizó dos cateos simultáneos en la colonia Rubén Jaramillo de Saltillo, como parte de una investigación relacionada con denuncias por presunta venta de droga en dos domicilios.

Durante los operativos, en los que participaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos aseguraron los inmuebles, los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad.