El Pueblo Tohono O'odham Demanda a Trump por Intentar Construir Muro Fronterizo en su Territorio

La nación Tohono O'odham, que habita entre Arizona y Sonora, ha demandado a Donald Trump por intentar construir un muro fronterizo dentro de su territorio

Representantes del pueblo tohono od'hamRepresentantes del pueblo tohono od'ham demandan a Trump por muro fronterizo. Foto: EFE

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La nación tohono o'odham se enfrenta a Trump: su territorio en Arizona está en riesgo por un muro. ¿Qué pasará con sus sitios sagrados? Infórmate aquí.

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