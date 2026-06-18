El Pueblo Tohono O'odham Demanda a Trump por Intentar Construir Muro Fronterizo en su Territorio

Representantes del pueblo tohono o'odham han demandado al gobierno de Donald Trump por el intento de construir un muro fronterizo en su territorio, entre los Estados Unidos y México. El gobierno estadounidense buscaría colocar un muro con tecnología de punta en los mil kilómetros de la reserva de este pueblo indígena que colindan con la frontera.

El territorio de los tohono o'odham cubre 11 mil 300 kilómetros cuadrados al sur de Arizona y colinda con la frontera.

Esta reserva es apenas un poco más pequeña que el estado de Querétaro.

¿En dónde se encuentra el pueblo tohono o'odham que demandó a Trump?

La nación tohono o'odham es un pueblo indígena cuyo territorio se ubica al suroeste de América del Norte, entre los estados de Sonora y Arizona. La mayor parte de su población se ubica del lado estadounidense, aunque muchos de sus miembros cuentan con doble nacionalidad y pueden cruzar entre México y Estados Unidos.

Este pueblo cuenta con el idioma homónimo, que actualmente se encuentra en peligro crítico. Del lado mexicano, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) incluye al tohono o'odham en su lista de lenguas en riesgo de desaparecer.

Ahora, esta nación ha presentado una demanda para impedir que el gobierno estadounidense coloque un muro fronterizo entre Arizona y Sonora. Verlon Jose, presidente de la nación indígena, declaró este miércoles en un video difundido en redes sociales:

“Hemos presentado una demanda en contra del Departamento de Seguridad Nacional para evitar el uso de nuestras tierras y recursos naturales para construir un muro fronterizo”.

La demanda presentada ayer ante los tribunales se debe a que en las próximas semanas el DHS otorgará un contrato a una constructora para levantar el muro fronterizo dentro de su territorio.

Los tohono o'odham cuentan con una reserva al sur de Arizona que abarca 11 mil 330 kilómetros cuadrados, apenas inferior a los 11 mil 699 kilómetros cuadrados del estado de Querétaro, en México. Mil kilómetros de este territorio colindan con la frontera con México, en el desierto de Sonora.

Muro fronterizo atentaría contra sitios sagrados de los tohono o'odham

La demanda indica que el DHS estaría tomando de manera ilegal los terrenos que pertenecen a la nación indígena para la edificación del muro fronterizo. Además, los tohono o'odham señalan que este muro amenaza sitios sagrados de su cultura. Al respecto Jose declaró:

“Ya hemos visto el daño irreparable que el muro fronterizo ha causado a lo largo de la frontera y en otros sitios sagrados”.

Los representantes de la nación indígena, que habita también en las comunidades de Ajo, Gila Bend y Tucson, asegura que por décadas ha trabajado en conjunto con el gobierno federal en materia de seguridad. En anteriores ocasiones ha permitido la instalación de barreras vehiculares, así como sensores y caminos de patrullaje. También ha permitido la presencia de la Patrulla Fronteriza.

Con información de EFE