Conferencia de Prensa de Aguirre Previo al Encuentro ante Corea: ¿Qué Dijo sobre el Rival?

Aguirre habló además, sobre el partido inaugural y calificó de lógico que los jugadores debutantes en el Mundial tuvieran nervios y no se concentraran en momentos, ante Sudáfrica

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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México se enfrenta a Corea este jueves. Aguirre enfatiza la importancia de corregir errores y controlar la velocidad del rival. ¿Será suficiente para liderar el Grupo A?

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