Conferencia de Prensa de Aguirre Previo al Encuentro ante Corea: ¿Qué Dijo sobre el Rival?

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana aseguró que México debe corregir los errores de su debut en el Mundial ante Sudáfrica si quiere vencer a Corea del Sur este jueves.

Durante una conferencia de prensa previa al encuentro, ‘El Vasco’ calificó de lógico que los jugadores que debutan en el Mundial estuvieran nerviosos y desconcentrados por momentos en el partido de inauguración inaugural, donde vencieron 2-0 a los sudafricanos.

"Es normal que los chavos debutando en un mundial, un mundial en casa, (...) es algo que les hizo sentirse distintos. (...) ¿Yo que he hecho? Hablar con ellos, felicitarlos y decirles que ya empezó el Mundial, que les concedo el benficio de la duda, pero que ya no puedo permitir que de repente un jugador, por el escenario, sea capaz de no dar un pase en tres, cuatro metros como sucedió ese día", indicó.

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México ante Corea

Este jueves México se enfrentará a Corea en un partido entre los dos líderes del Grupo A.

Aguirre precisó que enfrentará el encuentro de mañana con pies de plomo e intentando no pensar en qué pasará si gana o no.

"No hemos hablado de eso, soy malo para imaginarme cosas; prefiero ir con pies firmes, el partido jugarlo, estaremos 90 minutos intentando imponer nuestra forma de juego, nuestro estilo y meter más goles que el rival. (...) A partir de ahí, veremos sumas y restas y qué va a suceder", explicó.

Agregó que después de analizar el primer partido de Corea y con la experiencia del amistoso de septiembre del año pasado, México debe poner atención en la marca y controlar la velocidad de los rivales.

"Hay que cuidar mucho las transiciones ofensivas del rival, la vigilancia. Cuando estamos atacando, si hay dos coreanos, que haya tres mexicanos, o por lo menos dos que vayan mano a mano, cosa que de repente a veces se nos olvida, la marca, el ataque", señaló.

Con información de EFE

LECQ