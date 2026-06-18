Auto Intenta Ganar Paso a Tren y es Embestido en Ecatepec, Edomex

Un tren embistió a un automóvil que intentó ganarle el paso en Jardines de Morelos en Ecatepec, Edomex

El auto terminó destrozado luego de ser arrollado por un tren en EcatepecFoto: N+
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