Auto Intenta Ganar Paso a Tren y es Embestido en Ecatepec, Edomex

Un auto fue arrollado por un tren en inmediaciones de Jardines de Morelos en el municipio de Ecatepec, Edomex, por lo que se registró una intensa movilización de servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde, cuando las autoridades recibieron el reporte de un fuerte accidente a la entrada de Jardines, frente a un centro comercial muy popular en el lugar.

Una vez que acudieron a verificar la situación, encontraron una escena impactante. Debido a que un vehículo color blanco quedó hecho añicos por el impacto de la locomotora.

¿Cómo ocurrió el accidente en Jardines de Morelos?

Según testigos, el fuerte accidente en el que un automóvil fue arrollado por un tren en Jardines de Morelos, sucedió cuando la unidad particular intentó ganarle el paso cuando circulaba a la altura de la avenida Central.

Sin embargo, la maniobra del conductor salió mal y debido al impacto el coche salió proyectado hasta un poste. A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes captadas momentos después del accidente.

En las grabaciones se observa la unidad destrozada y a varias personas intentando rescatar al conductor.

Al lugar llegó personal de Protección Civil y elementos de la Policía de Ecatepec, quienes comenzaron con las maniobras para retirar los escombros y ayudar al conductor, quien resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

El accidente sorprendió a los habitantes, no obstante, aseguran que son constantes los percances en esa zona, principalmente, porque intentan ganar el paso al tren cuando está muy cerca y no esperar al menos cinco minutos para que el convoy haga el recorrido completo.

EPP