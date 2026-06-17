¿CNTE Mudará Plantón a Reforma? Advierten Presentar Denuncias por Agresiones

La CNTE aseguró que continuará con las movilizaciones hasta que autoridades federales atiendan sus demandas; advierten denunciarán presuntas agresiones

La CNTE planea mover su plantón hacía Paseo de la ReformaFoto: CNTE
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