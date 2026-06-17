¿CNTE Mudará Plantón a Reforma? Advierten Presentar Denuncias por Agresiones

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) plantea mover su plantón ubicado en calles del Centro Histórico hacia la avenida Paseo de la Reforma, con la finalidad de continuar con sus movilizaciones para exigir a las autoridades que atiendan sus demandas. "Si no hay solución, seguirá el plantón", afirmaron.

De acuerdo con los docentes, se evalúa el traslado del campamento como una medida de presión para concretar una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum; así lo afirmaron integrantes de la Sección 14 de Guerrero.

“Al menos el contingente de Guerrero hemos evaluado plantarnos aquí en Reforma. Hemos evaluado si traspasar el plantón”, puntualizó la secretaria general de dicha sección, Elvira Veleces.

En ese sentido, indicó que se trata solo de una propuesta, ya que la decisión tendría que ser tomada por todos los contingentes, ya que no depende únicamente de uno.

“Los vamos a llevar a la Asamblea Nacional Representativa para que sea la Asamblea justamente la que determine qué sigue para este movimiento”, afirmó.

Aunque ya se retiraron los maestros de calles como Madero y 5 de Mayo, en caso de que decidan trasladar sus campamentos a Paseo de la Reforma, ocuparían puntos clave como lo han hecho en otras ocasiones, solo que el cierre sería por tiempo indeterminado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Integrantes de la CNTE Retoman Diálogo en Segob tras Siete Días de Suspensión

CNTE buscará claridad en diálogo con Gobernación

Este miércoles, los integrantes de la CNTE confirmaron que hoy fueron notificados de una reunión con representantes del gobierno federal para retomar una mesa de diálogo a 17 días del inicio de la huelga nacional.

En ese sentido, la secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yeni Araceli Pérez Martínez, aseguró que en esta reunión, a la cual asisten por voluntad política, buscan claridad en la respuesta a sus demandas.

“Sin duda alguna no queremos escuchar las mismas respuestas que tenemos hasta ahora”, afirmó en conferencia de prensa.

Asimismo, refirió que, si no hay respuesta favorable, continuarán con las movilizaciones hasta que tengan soluciones a sus demandas.

“Hemos atendido las mesas de trabajo y no habíamos encontrado una alternativa de solución, así que rechazamos; aquí estamos, fuimos llamados y atendimos, no tan puntualmente porque no nos encontrábamos tan cerca, pero estamos aquí, fuimos citados a la una y media y estamos haciendo el esfuerzo para reanudar las mesas de trabajo”, dijo.

Adelantó que este viernes 19 de junio habrá un relevo de maestros y que un nuevo contingente regresará a la Ciudad de México el próximo lunes.

Denunciarán agresiones

Momentos antes de ingresar a la mesa de diálogo con autoridades federales, los representantes de la CNTE aseguraron que van a presentar sus denuncias formales por las presuntas agresiones de las que fueron víctimas durante la marcha en calzada de Tlalpan ocurrida esta mañana.

"Nos están criminalizando. El ataque fue directo contra los compañeros de la CETEG y en la mesa vamos a exigir el castigo a los responsables", aseguró Yeni Araceli Pérez Martínez

También indicó que durante la mesa de diálogo, en la que esperan respuestas concretas, también van a exigir la renuncia de personal de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que "no hubo respeto a la libre expresión".

"Debe haber castigo a ellos. Tiene que haber una muestra de aplicar justicia a sus propios mandos", afirmaron.

Minutos después de las 16:00 horas, los representantes del magisterio ingresaron a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, ubicada en la colonia Juárez en la Ciudad de México, con la finalidad de retomar la mesa de diálogo con autoridades.

EPP