Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar con Incendiar la Casa de su Esposa en Hermosillo

La amenaza de prender fuego a una vivienda con su esposa en el interior terminó con la detención de un hombre de 31 años de edad durante la madrugada de ayer en la colonia Villa Verde, al norponiente de Hermosillo.



El incidente ocurrió alrededor de las 1:45 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Santa Angélica, donde la afectada, de 24 años, solicitó el apoyo de la Policía Municipal.



Según el reporte oficial, Francisco Darío "N" presuntamente comenzó a insultarla, la sujetó con fuerza de ambos brazos y después intentó encender un encendedor con la intención de prender fuego a la ropa que ella llevaba puesta.

La mujer denunció que la amenazó con incendiarle la casa

La mujer también denunció que el sujeto la amenazó con incendiar la casa, por lo que pidió ayuda a las autoridades.



Al arribar al lugar, los agentes municipales aseguraron al presunto responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.