Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar con Incendiar la Casa de su Esposa en Hermosillo

Luego de presuntamente amenazar con incendar la casa de su esposa con ella adentro, un sujeto de 31 años fue detenido en la colonia Villa Verde de Hermosillo, Sonora.

Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar con Incendiar la Casa de su Esposa en HermosilloFoto: N+

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Impactante: Un hombre de 31 años fue detenido en Hermosillo tras amenazar con incendiar la casa de su esposa. Descubre los detalles de este alarmante incidente.

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