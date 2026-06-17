Menor de Edad Detenido por Presunto Robo de Torzal de Oro en Vivienda de Hermosillo

Un adolescente de 17 años fue asegurado por elementos de la Policía Municipal, luego de ser señalado como presunto responsable de un robo cometido en una vivienda del fraccionamiento Residencial Aranjuez, al norte de Hermosillo.



De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:35 horas del martes, en un domicilio ubicado sobre la avenida Logroño, donde el menor presuntamente sustrajo un torzal de oro, dos teléfonos celulares y cerca de 3 mil pesos en efectivo.

Los agentes lograron ubicar y detener al adolescente

Tras el reporte, los agentes municipales implementaron un operativo por el sector que permitió ubicar y detener al adolescente, pocos minutos después de ocurrido el robo.



El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones por el delito de robo a casa habitación y determinará su situación legal.