Menor de Edad Detenido por Presunto Robo de Torzal de Oro en Vivienda de Hermosillo

Un adolescente de 17 años fue detenido luego de presuntamente robar un torzal de oro en una vivienda del fraccionamiento Residencial Aranjuez, al norte de Hermosillo, Sonora.

Menor de Edad Detenido por Presunto Robo de Torzal de Oro en Vivienda de HermosilloFoto: Archivo N+

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Impactante robo en Hermosillo: un joven de 17 años detenido por sustraer un torzal de oro y más en el fraccionamiento Residencial Aranjuez. Descubre cómo lo atraparon.

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