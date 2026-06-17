Encuentran a Hombre Sin Vida en Estado de Descompisición en Colonia El Llano de Hermosillo

El hallazgo de un hombre sin vida en avanzado estado de descomposición, movilizó la noche del martes a corporaciones de seguridad y servicios periciales en la colonia El Llano, al norponiente de Hermosillo, donde la víctima permanece sin identificar.



El reporte se registró alrededor de las 20:00 horas, en un predio ubicado en la intersección del bulevar García Morales y la calle Lázaro Mercado, donde el cuerpo fue localizado dentro de un canal, en un área utilizada como campamento por personas en situación de calle.



De acuerdo con la información recabada en el sitio, el fallecido era un hombre de aspecto joven, de entre 25 y 30 años de edad, quien ya presentaba un avanzado proceso de descomposición al momento de ser encontrado.

El hombre habría perdido la vida por un golpe de calor

Como parte de las investigaciones, las autoridades entrevistaron a las personas que pernoctan en las dos chozas improvisadas instaladas en el lugar, quienes señalaron que no conocían al hombre ni tenían conocimiento de algún hecho violento ocurrido en ese sitio.



Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia correspondiente para establecer la causa del fallecimiento, la cual al parecer se debió a un golpe de calor; e intentar su identificación.