Encuentran a Hombre Sin Vida en Estado de Descompisición en Colonia El Llano de Hermosillo

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado en un predio de la colonia El Llano, al norponiente de Hermosillo, Sonora.

Encuentran a Hombre Sin Vida en Estado de Descompisición en Colonia El Llano de HermosilloFoto: Archivo N+

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Descubren cuerpo sin vida en canal de colonia El Llano, Hermosillo. La víctima, aún sin identificar, podría haber muerto por golpe de calor. Infórmate aquí.

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