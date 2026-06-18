¿Qué Pasó Hoy en Línea 2 Metro CDMX? Reportan Estaciones Saturadas y Caos

La Línea 2 del Metro CDMX no es una buena opción de traslado hoy 17 de junio, según usuarios de la ruta que va de Cuatro Caminos a Tasqueña; reportan aglomeraciones y retrasos.

A través de redes sociales, las personas que usan la línea azul refieren que es imposible poder tomar esta alternativa de transporte público, ya que en algunas estaciones el tiempo de espera es de hasta 20 minutos.

"Línea 2 con retrasos, más de 20 min parados en Tacuba", reportó una usuaria.

En otros casos señalan que es mejor buscar otros transportes para llegar a sus destinos:

"No vengan a Línea 2 amigos, completamente saturada y lenta", afirmó otra persona afectada.

¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro CDMX hoy 17 de junio 2026?

Luego de darse a conocer los reportes de usuarios, el Sistema de Transporte Colectivo (STC), aclaró la situación que ocurre en las instalaciones de la Línea 2.

“Se registra afluencia alta en la línea 2, sumado a la implementación de marcha de seguridad por la presencia de lluvia en la ciudad, la circulación de los trenes es lenta”, afirmó en mensaje en redes sociales.

Asimismo, explicó que en estas condiciones, los trenes disminuyen su velocidad o pueden detenerse momentáneamente para garantizar un viaje seguro.

“Te recomendamos tomar previsiones y atender las indicaciones del personal. Agradecemos tu comprensión”, indicó.

Es importante recordar que la estación terminal Tasqueña de la Línea 2 del Metro CDMX, es la conexión directa con el Tren Ligero, transporte que están usando los aficionados para llegar al Estadio Sede CDMX del Mundial 2026, donde se disputará el partido Colombia VS Uzbekistán.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aficionados Colombianos Llevan la Fiesta a Santa Úrsula antes del Partido vs Uzbekistán

Otras Líneas del Metro presentan retrasos

Además de la Línea 2, los usuarios del Metro CDMX, señalan que en la Línea 7, la cual va de El Rosario a Barranca del Muerto, también hay severos retrasos.

“Línea 7 dirección Polanco muy llena, 40 minutos y ni un metro. La gente entra a ver a qué hora mandan un vacío”, escribió un usuario.

También mostraron imágenes de los andenes llenos en estaciones como Mixcoac. Por está razón, las autoridades refirieron que los retrasos se deben a la alta afluencia de pasajeros.

“En este momento la Línea 7 presenta alta afluencia. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón”, indicó.

EPP