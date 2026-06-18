¿Qué Pasó Hoy en Línea 2 Metro CDMX? Reportan Estaciones Saturadas y Caos

Los usuarios de la Línea 2 del Metro CDMX, aseguran que es imposible usar el transporte debido a las aglomeraciones y retrasos; esto pasó

Los usuarios de la Línea 2 del Metro CDMX reportan caos y retrasos en varias estacionesFoto: Cuartoscuro

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Hoy, caos en Línea 2 del Metro CDMX: usuarios reportan esperas de hasta 20 minutos y estaciones saturadas. ¿Qué alternativas tienes para moverte en la ciudad?

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