Fiscalía de Morelos Investiga Caso de Agresión contra Joven durante Celebración de Cumpleaños

Una joven identificada como Paloma “N”, denunció a través de sus redes sociales haber sido golpeada por su novio durante un viaje a Cuernavaca, Morelos, donde iba a celebrar su cumpleaños.

La víctima relató que los hechos ocurrieron durante el traslado para comenzar su festejo de cumpleaños. Paloma aseguró que una discusión fue el inicio de la golpiza por parte de su pareja.

“Toda mi ropa viene sangrada, (la nariz) la traigo hinchada y me duele a más no poder”, expresó en una grabación desde el interior del vehículo.

¿Cómo ocurrió la agresión contra la joven?

Según la joven, su novio, identificado como Gabriel “N”, la golpeó luego de que ella le reclamó estar mirando a otras mujeres frente a ella. El sujeto respondió que lo hacía porque las otras chicas “estaban más buenas que ella”.

Paloma le dio una bofetada y Gabriel le propinó un puñetazo en la cara. Debido al golpe, presentó varias lesiones en el rostro.

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“Primero me soltó el golpe en la mandíbula y esto lo traigo hinchadísimo y después fue en la nariz”, afirmó mientras mostraba a la cámara todas las lesiones que aún tenían manchas de sangre.

En las grabaciones, también el presunto agresor refiere que todo se trató de un accidente. Lo anterior, porque al comenzar la agresión en plena carretera, él quiso detenerla y finalmente ella se golpeó en el rostro.

Fiscalía de Morelos investiga caso

Una vez que se dio a conocer el caso de agresión en contra de la joven Paloma “N”, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) inició, de manera oficiosa, una carpeta de investigación a raíz de la denuncia pública realizada por la joven en redes sociales.

“Cabe señalar que los actos de investigación tienen origen desde el pasado 15 de junio, cuando la víctima hizo pública la denuncia”, señaló.

Asimismo, refirió que la carpeta de investigación continuará en proceso de integración para deslindar responsabilidades ante los probables hechos delictivos denunciados mediante el contenido digital.

“Bajo una estricta política de cero tolerancia, la actual administración de Fiscalía Morelos garantiza que ningún acto de violencia en contra de mujeres, niñas y niños quedará impune”, puntualizó.

EPP