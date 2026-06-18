Fiscalía de Morelos Investiga Caso de Agresión contra Joven durante Celebración de Cumpleaños

Una joven identificada como Paloma "N" denunció ser golpeada por su novio cuando iban a su festejo de cumpleaños en Cuernavaca, Morelos

La joven denunció que su pareja la agredió cuando iban a celebrar su cumpleaños en CuernavacaFoto: Especial
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