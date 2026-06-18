Colombianos Celebran en el Ángel de la Independencia Triunfo vs Uzbekistán

La Selección de Colombia debutó en el Mundial 2026, por lo que cientos de aficionados acudieron al Ángel de la Independencia a celebrar

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Colombianos Toman la CDMX y Festejan en el Ángel de la Independencia Triunfo de Su Selección

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La marea amarilla toma el Ángel de la Independencia tras la victoria de Colombia vs Uzbekistán. Festejos hasta la madrugada en CDMX. ¿Cómo viviste el triunfo?

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