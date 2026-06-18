Colombianos Celebran en el Ángel de la Independencia Triunfo vs Uzbekistán

Los colombianos acudieron al Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de su selección en el Mundial 2026 y así llevaron a cabo los festejos hasta la madrugada de este jueves.

Esto luego de que, la noche del miércoles los cafeteros enfrentaran a Uzbekistán y los vencieran 3 a 1.

La concentración de aficionados comenzó desde las 16:00 horas, justo cuando se abrieron las puertas del Estadio Sede CDMX, al sur de la ciudad.

Aficionados de varias nacionalidades se concentran en la glorieta del Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de la selección de Colombia ante Uzbekistán, en su debut mundialista.



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Debido a que a las inmediaciones únicamente podían ingresar aquellos que contaban con boleto para el encuentro, otros aficionados armaron su propia fiesta.

Por ello, se movilizaron hasta la avenida Paseo de la Reforma para reunirse y demostrar su apoyo a la Selección comandada por el director técnico, Néstor Lorenzo.

Entre banderas y trompetas, la marea amarilla se apoderó de las principales calles de la Ciudad de México.

Con cánticos y porras festejan en el Monumento a la Independencia, mientras algunos automovilistas que circulaban por la zona los alentaban con el pitido de sus cláxones.

Autoridades de Tránsito informaron que fue cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ahuehuete y la Glorieta de la Diana, debido a la concentración de aficionados.

La dependencia recomendó a los automovilistas utilizar como rutas alternas Circuito Interior, San Cosme y avenida Chapultepec para evitar la zona afectada.

Las autoridades capitalinas reportaron que durante el miércoles, 25 mil personas asistieron al Fan Fest del Zócalo y hubo 130 mil visitantes en los festivales futboleros de las 16 alcaldías.

EPP y ASJ