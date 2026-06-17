James Rodríguez, Ídolo de la ‘Generación Dorada’ de Colombia, Juega su Último Mundial

Colombia regresa a una Copa Mundial de futbol con las esperanzas puestas en el veterano James Rodríguez y el sensacional delantero Luis Díaz. Este miércoles 17 de junio se enfrenta a Uzbekistán, en el Grupo K, donde Portugal y República Democrática del Congo empataron 1-1 por la mañana.

Luego de no clasificar a Qatar 2022, los colombianos llegan al 2026 con ansias de brillar bajo la batuta del entrenador argentino Néstor Lorenzo. El técnico ha conjuntado un plantel que combina la experiencia de figuras históricas con la frescura de una nueva generación.

Hay que recordar que el cuadro colombiano finalizó las eliminatorias sudamericanas en el tercer puesto, abajo de Ecuador y Argentina, así que hay expectativas altas por parte de la afición de ese país.

Y aunque ha sido criticado, James Rodríguez quiere volver a poner la magia,. No por nada es el máximo goleador colombiano en mundiales, gracias a los seis tantos que marcó en Brasil 2014, cuando el equipo llegó a cuartos de final.

A sus 34 años de edad, el experimentado capitán buscará repetir la hazaña y silenciar las críticas sobre su rendimiento y falta de ritmo que se desataron durante su convocatoria. Pero él está animado: "Aquí vamos, todos unidos por nuestra selección", escribió en sus redes sociales antes del debut mundialista.

Néstor Lorenzo, el seleccionador de Colombia, asegura que apostó por James porque es un futbolista que puede marcar diferencia en cualquier momento: “Ha ido creciendo en la parte del rendimiento físico, así que su talento y su condición están bien. Es "un jugador que sin correr tanto como otros, define cosas importantes, le da claridad al juego".

James Rodríguez, quien el año pasado jugó con el León en la Liga MX, fichó en febrero del 2026 con el Minnesota United. Sin embargo no logró trascender y pasó más tiempo lesionado que en la cancha.

Sólo jugó seis partidos en la MLS, dos de ellos como titular, y no marcó ningún gol. En medio de fuertes cuestionamientos, James dijo que su meta era llegar física y mentalmente bien a la Copa del Mundo.

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James Rodríguez llega al Mundial 2026 en medio de críticas por su rendimiento

Así que en medio de cuestionamientos en Colombia, James llega a su última cita mundialista. Acostumbrado a transformarse cada vez que viste la camiseta amarilla, asegura que los malos comentarios lo motivan: "Son el combustible que me impulsa a hacer lo que quiero y a lograr lo que me he propuesto".

Nacido en Cúcuta, Colombia, el 19 de julio de 1991, James es el máximo exponente de la llamada “Generación Dorada” de Colombia, conformada por el portero David Ospina, el lateral Juan Cuadrado, los defensas Mario Alberto Yepes, Cristian Zapata y Davinson Sánchez,, así como los delanteros Radamel Falcao, Jackson Matínez y Rafael Bacca, entre otros.

De toda esa generación, sólo siguen en la selección colombiana David Ospina, Camilo Vargas, Yerry Mina, Davinson Sánchez y James Rodríguez, este último disputando su tercera Copa del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y México-EUA.Canadá 2026.

Así que James, quien pasó por equipos como FC Porto, AS Mónaco, Real Madrid, Bayern Munich, Everton y Rayo Vallecano, quiere despedirse como un grande en el Mundial 2026. Habrá que ver si aún guarda un poco de esa magia que le hizo ganar la Bota de Oro de la FIFA y el Premio Puskas al Mejor Gol en el Mundial de Brasil 2014.

Con información de N+