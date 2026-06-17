James Rodríguez, Ídolo de la ‘Generación Dorada’ de Colombia, Juega su Último Mundial

Colombia debuta en el Mundial 2026 ante Uzbekistán y los ojos estarán puestos en James Rodríguez, el máximo representante de la llamada “Generación Dorada”

James Rodríguez jugará su tercera Copa del Mundo con Coolombia.James Rodríguez jugará su tercera Copa del Mundo con Coolombia. Foto: Reuters

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James Rodríguez, ídolo de la 'Generación Dorada', enfrenta su último Mundial con Colombia en 2026. ¿Podrá repetir la magia de Brasil 2014 y silenciar a sus críticos? Descúbrelo en el debut contra Uzbekistán.

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