Explosión en Presunto Taller Clandestino Deja Un Muerto y 2 Heridos en Zinacantepec, Edomex

Hoy se registró una explosión en la localidad de Santa María del Monte en Zinacantepec, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, el estallido fue en un taller clandestino de pirotecnia.

¿Cómo fue la explosión de polvorín de Zinacantepec?

Los habitantes del Barrio de México, en Santa María del Monte, en Zinacantepec, detallaron que la explosión de un polvorín produjo un estruendo fuerte, la tarde de hoy jueves 6 de agosto de 2026, sobre el inmueble que quedó totalmente destruido luego del estallido.

El siniestro generó una densa columna de humo que fue visible a varios kilómetros de distancia. Se reportó al menos un muerto y dos heridos.

¿Cuál es la distancia entre CDMX y San Miguel Zinacantepec?

La distancia entre la CDMX y San Miguel Zinacantepec es de 68 kilómetros.

En automóvil, el viaje tarda entre 1 hora con 10 minutos y 1 hora con 40 minutos partiendo desde el poniente de la CDMX, de puntos como Santa Fe u Observatorio.

Si se aborda el tren de El Insurgente, existe la estación Zinacantepec cuenta con su propia estación terminal del Tren Interurbano México-Toluca y el viaje completo se estima en solo 39 minutos.

HVI