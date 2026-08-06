Sociedad

Explosión en Presunto Taller Clandestino Deja Un Muerto y 2 Heridos en Zinacantepec, Edomex

De acuerdo con los reportes, el siniestro sucedió en un taller clandestino de pirotecnia

Explosión en Presunto Taller Clandestino Deja Un Muerto y 2 Heridos en Zinacantepec, EdomexSe registra explosión de un polvorín. Foto: N+

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El siniestro generó una densa columna de humo que fue visible a varios kilómetros de distancia. Se reporta al menos un muerto y dos heridos.

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