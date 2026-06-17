Fabio Cannavaro: De Llevar a Italia a la Gloria a Dirigir a Uzbekistán Hoy en su Primer Mundial

Dos décadas después de tocar la gloria como capitán de Italia, Fabio Cannavaro vuelve a llegar a un Mundial, pero esta vez desde el banquillo

Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán. Foto: ReutersFabio Cannavaro, DT de Uzbekistán. Foto: Reuters
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