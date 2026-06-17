Fabio Cannavaro: De Llevar a Italia a la Gloria a Dirigir a Uzbekistán Hoy en su Primer Mundial

El futbol suele regalar historias inesperadas. Veinte años después de levantar la Copa del Mundo con Italia en Alemania 2006, Fabio Cannavaro vuelve a estar presente en la máxima cita del futbol, aunque ahora desde el banquillo y al frente de una selección que jamás había participado en un Mundial: Uzbekistán.

Considerado uno de los mejores defensores de su generación, Cannavaro fue el capitán de la selección italiana que conquistó el Mundial de 2006 tras derrotar a Francia en la final disputada en Berlín. Ese mismo año ganó el Balón de Oro, convirtiéndose en uno de los pocos defensas en conseguir el máximo reconocimiento individual del futbol mundial.

Cannavaro en los banquillos

Su trayectoria como entrenador ha sido mucho más irregular. Tras dirigir clubes en China, Italia y Croacia, el exzaguero fue nombrado seleccionador de Uzbekistán en octubre de 2025, cuando el país ya había asegurado su histórica clasificación a la Copa del Mundo de 2026. La Federación de Futbol de Uzbekistán apostó por la experiencia y la jerarquía internacional del italiano para preparar al equipo de cara a su debut mundialista.

La clasificación de Uzbekistán representa uno de los momentos más importantes en la historia deportiva de la nación asiática. Beneficiada también por la expansión del torneo a 48 selecciones, la escuadra conocida como los "Lobos Blancos" logró acceder por primera vez a una Copa del Mundo después de décadas de intentos fallidos.

Presencia de Uzbekistán en el Mundial ya es una victoria

De cara al torneo, Cannavaro ha insistido en que sus jugadores deben disfrutar la experiencia sin sentirse abrumados por la presión. El técnico italiano considera que la presencia de Uzbekistán en el Mundial es una oportunidad para mostrar el crecimiento que ha tenido el futbol del país, impulsado por inversiones en infraestructura y desarrollo juvenil.

Entre las principales figuras del equipo destacan el defensa Abdukodir Khusanov, jugador del Manchester City, y el delantero Eldor Shomurodov, capitán de la selección y referente ofensivo del conjunto uzbeko. Ambos encabezan una generación que ha colocado al país en el escenario futbolístico más importante del planeta.

Una fase de grupos retadora

En el Mundial de 2026, Uzbekistán comparte el Grupo K junto a Colombia, Portugal y República Democrática del Congo. Para Cannavaro, la misión es clara: competir con dignidad y demostrar que el debut mundialista del país no es una casualidad, sino el resultado de años de crecimiento futbolístico.

Dos décadas después de tocar la gloria como capitán de Italia, Fabio Cannavaro vuelve a llegar a un Mundial. Esta vez no busca levantar el trofeo, sino conducir a una nación debutante en la aventura más grande de su historia futbolística.

AMP