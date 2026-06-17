¿Por Qué la Bandera de Arabia Saudita No se Coloca Sobre el Césped en el Mundial? Esto Significa

La bandera saudí nunca toca el suelo en el Mundial; te iniciamos la razón detrás de esta medida única

Voluntarios sostienen las banderas durante el protocolo de los himnos en el Mundial 2026; la insignia de Arabia Saudita no tuvo contacto con el terreno de juego.La bandera de Arabia Saudita permaneció suspendida durante la ceremonia previa al partido, a diferencia de otros estandartes que fueron colocados sobre el césped. Foto: Reuters

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