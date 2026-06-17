¿Por Qué la Bandera de Arabia Saudita No se Coloca Sobre el Césped en el Mundial? Esto Significa

Un detalle llamó la atención durante la ceremonia previa al partido entre Arabia Saudita y Uruguay en Mundial fueron las banderas, en N+ te compartimos por qué la de la selección del país árabe no debe tocar el césped.

Mientras las demás banderas gigantes utilizadas en el protocolo de los himnos fueron desplegadas sobre la cancha, la representación saudí permaneció suspendida en el aire y nunca tocó el césped.

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¿Por qué la bandera de Arabia Saudita no puede colocarse en el suelo?

La explicación está relacionada con el contenido de la bandera saudí y con las normas religiosas y culturales que rodean a este símbolo nacional.

La bandera de Arabia Saudita incluye la Shahada, una declaración central de la fe islámica escrita en árabe que expresa la creencia fundamental del islam.

Debido a que contiene una referencia religiosa considerada sagrada por millones de personas, existe una tradición de respeto que evita que el emblema sea colocado en el suelo o en posiciones que puedan interpretarse como degradantes.

Por ello, durante ceremonias oficiales y eventos internacionales suele procurarse que la bandera permanezca elevada y no tenga contacto directo con superficies donde pueda ser pisada o ensuciada.

La medida no es exclusiva de Arabia Saudita. En competencias internacionales también se han adoptado protocolos similares para símbolos nacionales que contienen expresiones religiosas.

Otro de los casos es el de Irak, cuya bandera incorpora la frase "Allahu Akbar" ("Alá es el más grande") en su diseño. Debido a esta inscripción, las autoridades y organizaciones deportivas suelen aplicar medidas especiales para evitar que el emblema toque el suelo durante actos oficiales.

Así fue el protocolo durante Arabia Saudita vs Uruguay

Durante la ceremonia previa al encuentro mundialista, los voluntarios encargados de portar las banderas mantuvieron la insignia saudí sostenida en todo momento, a diferencia de otras representaciones nacionales que fueron extendidas sobre el terreno de juego.

La medida formó parte de un ajuste al protocolo habitual con el objetivo de respetar las consideraciones religiosas y culturales asociadas al símbolo nacional saudí.

De acuerdo con los procedimientos utilizados en eventos internacionales, este tipo de adaptaciones buscan garantizar que las ceremonias deportivas se desarrollen respetando las tradiciones y sensibilidades de cada país participante.

Las selecciones cuyos símbolos nacionales contienen elementos religiosos suelen solicitar a los organizadores que se mantengan estas consideraciones durante los actos protocolarios.

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