60 Frases para el Día del Padre: Cortas y Bonitas para Felicitar a Papá en una Tarjeta o Carta

Se acerca otra festividad muy especial en México, pues ahora es momento de celebrar a los papás, y si estás pensando en hacerle una tarjeta, carta o solo enviarle un mensaje, acá te traemos 60 frases para el Día del Padre 2026, cortas y bonitas, para dedicarle en esta fecha.

Luego del festejo a las mamás en mayo, toca turno de los papás en junio, y en notas previas te contamos por qué cada año cambia de fecha esta festividad y qué restaurantes y tiendas harán descuentos en este día con la tarjeta INAPAM.

¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en México?

En 1972, gracias a una proclamación del presidente estadounidense Richard Nixon, se estableció el tercer domingo de junio como el Día del Padre, de ahí que este año la festividad se celebrará el próximo 21 de junio de 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Velas Istmeñas en Juchitán: La Fiesta Zapoteca que Llena Oaxaca

Lo anterior debido a que esta efeméride tiene sus orígenes en Estados Unidos por una propuesta hecha en 1910 por Louise Smart Dood, una mujer estadounidense que intentaba lograr el reconocimiento del papel de los padres en la sociedad. Posteriormente, la celebración se adoptó en México y algunos otros países de Latinoamérica.

Cabe señalar que en España el Día del Padre se celebra el 19 de marzo de cada año, fecha que coincide con el Día de San José, figura paterna de Jesús de Nazaret, según la religión católica.

Frases cortas de Feliz Día del Padre 2026

Si deseas mandar un mensaje para desear un Feliz Día del Padre, estas frases cortas son perfectas para hacer sentir especial a tu papá, esposo, novio o amigo:

Gracias por tu amor, tu guía y tu ejemplo. ¡Feliz Día del Padre 2026! Eres un padre increíble y una inspiración para todos. Feliz día. Que hoy recibas todo el cariño que das cada día. ¡Feliz Día del Padre! Tu fuerza y dedicación hacen la diferencia en nuestras vidas. Feliz Día del Padre 2026. Un abrazo enorme para quien siempre está cuando más se le necesita. Feliz día. Gracias por cada enseñanza y cada momento compartido. ¡Feliz Día del Padre! Que este día esté lleno de alegría, orgullo y buenos recuerdos. Feliz Día del Padre 2026. El mejor regalo es tenerte como padre. ¡Feliz día! Tu amor es un ejemplo que nos acompaña siempre. Feliz Día del Padre. Hoy celebramos a un hombre extraordinario y a un gran papá. Feliz Día del Padre 2026. Que nunca te falten motivos para sonreír y disfrutar. ¡Feliz día! Gracias por ser nuestro apoyo, nuestra guía y nuestro orgullo. Feliz Día del Padre. Todo el cariño y admiración para ti en esta fecha especial. Feliz Día del Padre 2026.

Frases para papá de su hija o hijo

Si buscas reconocer el amor, el esfuerzo y la dedicación de tu papá, estas frases pueden ayudarte a agradecerle en su día y son perfectas para iniciar una carta o tarjeta del Día del Padre 2026:

Papá, gracias por enseñarme con tu ejemplo y acompañarme en cada paso de mi vida. Tu amor y tus consejos han sido mi mayor guía. ¡Te quiero mucho, papá! Gracias por estar siempre cuando más te necesito y por nunca dejarme sentir solo(a). Hoy quiero agradecerte por cada sacrificio, cada abrazo y cada palabra de aliento. Eres el mejor ejemplo de esfuerzo, amor y responsabilidad. Gracias por todo, papá. Gracias por creer en mí incluso cuando yo dudaba de mí mismo(a). Tu apoyo incondicional es uno de los regalos más valiosos que tengo. Papá, todo lo bueno que has sembrado en mí lo llevo conmigo cada día. Gracias por enseñarme a ser fuerte, humilde y a nunca rendirme. No hay palabras suficientes para agradecer todo lo que haces por nuestra familia. Tu cariño, paciencia y dedicación han hecho de mi vida un lugar más feliz. Me siento orgulloso(a) de ser tu hijo(a). Gracias por ser un gran padre. Cada recuerdo contigo es un tesoro que guardo con mucho amor.

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Frases del Día del Padre para mi esposo

Si quieres inspirarte para mandarle un mensaje a tu esposo o pareja en el Día del Padre, estas frases pueden ayudarte a saber qué escribir:

Gracias por ser un esposo maravilloso y un padre excepcional para nuestros hijos. ¡Feliz Día del Padre 2026! Verte cuidar, enseñar y amar a nuestra familia es una de las mayores bendiciones de mi vida. Nuestros hijos tienen la fortuna de crecer con un padre amoroso, responsable y lleno de valores. Hoy celebro al hombre que comparte mi vida y que cada día da lo mejor de sí por nuestra familia. Gracias por cada esfuerzo, cada consejo y cada momento que dedicas a nuestros hijos. Te admiramos mucho. Eres el ejemplo de amor, compromiso y fortaleza que nuestros hijos necesitan. ¡Feliz Día del Padre! Mi corazón se llena de orgullo al verte desempeñar con tanto amor tu papel de papá. Gracias por construir junto a mí un hogar lleno de cariño, respeto y felicidad. Cada día demuestras que ser un gran padre va más allá de las palabras; lo haces con tus acciones. Nuestros hijos tienen en ti a su mejor guía, protector y compañero de aventuras. Gracias por los abrazos que reconfortan, los consejos que orientan y el amor que nunca falta. Compartir la crianza de nuestros hijos contigo ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida.

Frases graciosas del Día del Padre 2026

Además de reconocer su amor y esfuerzo, el Día del Padre también es una fecha para celebrar con risas y ocurrencias a papá, por lo que puedes mandarle alguna de estas frases:

¡Feliz Día del Padre! No todo el mundo puede presumir de tener un hijo como yo. ¡Feliz Día del Padre! Gracias por darme lo peor de ti, la alopecia. Dicen que la sabiduría viene con la edad. Hoy, debes ser el hombre más sabio que conozco. ¡Feliz día, papá! Querido papá, nuestra relación significa muchísimo para mi psicólogo, ¡Feliz Día mi viejo querido! En este día especial, quiero reconocer tu talento para arreglar cosas... o al menos intentarlo. ¡Feliz día, papá! Feliz día del padre a alguien que siempre tiene una respuesta sabia para mis preguntas, incluso si a veces esa respuesta es 'no sé, pregúntale a tu madre'. Gracias por revisar puertas, ventanas, luces y llaves antes de salir; contigo la seguridad está garantizada. Eres el mejor papá del mundo... según una encuesta realizada en esta casa. Gracias por enseñarme que apagar las luces también es una forma de demostrar amor. ¡Feliz Día del Padre! Hoy puedes descansar... al menos hasta que alguien te pida ayuda. Gracias por todas tus historias. Algunas ya las escuché cien veces, pero siguen siendo tuyas. Hoy celebramos al hombre que puede arreglar cualquier cosa... excepto la conexión del Wi-Fi.

PPP