Regalos por Día del Padre 2026: ¿Cuánto Gastan en CDMX por Celebración?

Esto es lo que gastarán en la CDMX por la celebración del Día del Padre 2026

Familia celebrando el Día del PadreFamilia celebrando el Día del Padre. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La celebración del Día del Padre 2026 en CDMX promete un auge económico del 11.7%. Descubre qué comercios lideran las ventas.

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