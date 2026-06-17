Regalos por Día del Padre 2026: ¿Cuánto Gastan en CDMX por Celebración?

Se acerca el Día del Padre 2026 y muchas personas ya están planeando el festejo y el regalo. Te decimos cuánto gastan en la Ciudad de México (CDMX) por la celebración.

De acuerdo con los datos demográficos del INEGI, en la Ciudad de México habitan entre 1.7 y 1.9 millones de padres, quienes serán los principales homenajeados durante esta jornada.

Además, este año se prevé una derrama económica de 5,506 millones de pesos para el sector comercio, servicios y turismo de la capital, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Esta cifra representa un crecimiento del 11.7%, en comparación con las ventas registradas durante el mismo periodo de 2025. Este dinamismo comercial refleja una sólida tendencia de recuperación y el entusiasmo de las familias capitalinas por celebrar esta fecha tan importante.

¿Cuánto gastan en CDMX por celebración?

La Canaco CDMX señala que el gasto promedio por cada padre se ubicará en los 3,059 pesos. Este monto cubrirá las compras de obsequios y las reuniones familiares para consentir a los padres de familia.

Los giros comerciales que registrarán el mayor impacto positivo en sus ventas son:

Restaurantes, bares y centros de entretenimiento.

Tiendas de ropa, calzado y accesorios para caballero.

Artículos electrónicos, gadgets y telefonía celular.

Tiendas departamentales y de autoservicio.

Venta de vinos, licores y artículos de cuidado personal.

La Canaco CDMX recomendó a la ciudadanía realizar sus compras en los comercios formalmente establecidos, los cuales garantizan la calidad de los productos, la seguridad en las transacciones, aportan al erario y contribuyen de manera directa a la economía y la generación de empleos en la Ciudad de México.