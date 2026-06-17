¿Por Qué Luca Zidane, Portero de Argelia, Usa una Máscara? Un Accidente Casi lo Deja Fuera

Luca Zidane, hijo de la leyenda del futbol francés Zinadine Zidane, juega hoy como el portero de Argelia contra Argentina, lo cual ha causado curiosidad entre los aficionados, pero no solo eso, la máscara que porta también ha causado interés, ¿por qué usa esta máscara?

En este LIVEBLOG puedes seguir el minuto a minuto del partido Argentina vs Argelia hoy en el Mundial 2026.

¿Por qué Luca Zidane es el portero de Argelia, si es Francés?

Luca tiene sangre argelina por parte de sus abuelos paternos. En 2025 cambió su nacionalidad deportiva y debutó con la selección argelina. Aquí en N+, te hemos contado la historia completa de Luca Zidane.

¿Por qué Luca Zidane usa una máscara?

El hijo de Zinedine Zidane ha causado interés entre los aficionados por una máscara que utiliza, y hoy como titular de portero de Argelia volvió a captar las miradas.

Luca Zidane utiliza una máscara negra alrededor de su rostro porque sufrió una fractura de mandíbula y mentón, además de una conmoción cerebral, tras un fuerte choque durante un partido del Granada vs Almería en la Segunda División de España en abril de 2026. La lesión requirió de una cirugía y casi deja a Luca fuera del Mundial 2026.

Tras dos meses de recuperación, le fue autorizado medicamente jugar siempre y cuando protegiera la zona afectada de la lesión con una máscara rígida especial que lo protege de cualquier impacto.

¿Quién es Luca Zidane?