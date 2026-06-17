¿Por Qué Luca Zidane, Portero de Argelia, Usa una Máscara? Un Accidente Casi lo Deja Fuera

El hijo del francés Zinadine Zidane ha llamado la atención por jugar hoy como portero de Argelia y por usar una máscara

¿Por qué Luca Zidane usa una máscara negra?Reuters

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¿Por qué Luca Zidane, portero de Argelia, usa una máscara? Descubre cómo un accidente casi lo deja fuera del Mundial 2026.

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