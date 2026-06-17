Concierto de Maná Gratis en Guadalajara el 17 de Junio: Hora, Cierres y Alternativas

El miércoles 17 de junio se presentará Maná en la Glorieta Minerva a las 21:00 horas en el marco de los eventos gratuitos por el Mundial 2026.

Desde el lunes 15 de junio comenzaron las labores de montaje de escenarios, por lo que la Policía Vial está implementando un operativo para salvaguardar la vida de conductores y asistentes.

Las acciones contemplan restricciones en el anillo principal de la Glorieta Minerva, ya que en dicho punto se instalarán filtros de revisión para el ingreso seguro de los peatones.

Los carriles centrales de avenida Vallarta y laterales permanecen cerrados en el tramo que va desde avenida Juan Palomar y Arias hasta avenida Yaquis.

Mientras que las calles Fernando de Celada y Aurelio Aceves contemplan cierres intermitentes de acuerdo con la afluencia de personas en la zona.

Policía Vial recomienda usar vías alternas durante concierto de Maná:

Diagonal Golfo de Cortés

Avenida México

Manuel López Cotilla

Esta última, principalmente, como ruta de salida. Ante el panorama, se recomienda a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado como medida de precaución.