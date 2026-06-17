Concierto de Maná Gratis en Guadalajara el 17 de Junio: Hora, Cierres y Alternativas

Mañana se presentará Maná en la Glorieta Minerva de Guadalajara. Esta es información que debes conocer.

Concierto de Maná Gratis en Guadalajara el 17 de Junio: Hora, Cierres y AlternativasFoto: Maná

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Prepárate para el concierto gratuito de Maná en Guadalajara. Este miércoles 17 de junio a las 21:00 en la Glorieta Minerva. Infórmate sobre cierres y rutas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Concierto de Maná Gratis en Guadalajara el 17 de Junio: Hora, Cierres y Alternativas