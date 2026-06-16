Decretan Trabajo en Casa y Suspensión de Clases el 18 de Junio en Guadalajara por el Mundial

El gobierno federal publicó un decreto en el que confirma que se suspenderán las clases este 18 de junio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, mientras que dependencias federales implementarán esquemas de teletrabajo durante toda la jornada.

Esta disposición fue publicada este 16 de junio, con la finalidad de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial y la continuidad de servicios públicos durante los eventos relacionados con el partido México vs Corea del Sur, en el marco del Mundial 2026.

Teletrabajo para dependencias federales

De acuerdo con el decreto, las personas servidoras públicas adscritas a centros de trabajo ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara deberán realizar sus actividades bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia durante toda la jornada laboral del 18 de junio.

El gobierno federal precisó que las dependencias deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación para mantener la operación de sus funciones sustantivas y administrativas, así como la atención a la ciudadanía.

No obstante, la disposición no aplicará para actividades relacionadas con servicios de salud, protección civil, seguridad pública, control migratorio, transporte, telecomunicaciones, suministro de energía, agua potable, ni para aquellas funciones indispensables para la organización y operación de los eventos programados.

No habrá clases en todos los niveles

Respecto al ámbito educativo, el gobierno federal determinó la suspensión de actividades escolares en escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, media superior y superior ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La medida aplicará durante toda la jornada del 18 de junio de 2026 y forma parte de las acciones destinadas a garantizar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad vial.