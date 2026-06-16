Decretan Trabajo en Casa y Suspensión de Clases el 18 de Junio en Guadalajara por el Mundial

El gobierno federal decretó la suspensión de actividades escolares y la implementación de trabajo remoto en dependencias federales de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Niño escribiendoFoto: N+

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El gobierno federal suspende clases y promueve teletrabajo en Guadalajara el 18 de junio para mejorar la movilidad durante el Mundial 2026. Descubre cómo te afecta.

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