Captan a Hombre en Motocicleta Arrastrando a un Perro en Autlán de Navarro, Jalisco

Un hombre fue captado a bordo de una motocicleta en movimiento arrastrando a un perro a través de una cuerda amarrada al vehículo en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.

El video fue difundido a través de redes sociales después de que ciudadanos lo grabaron. En las imágenes se pude apreciar que el perro aparentemente iba inconsciente, ya que cuando era arrastrado, permanecía inmóvil. El canino tampoco ladraba ni emitía una señal de autodefensa.

El hombre ya fue identificado y es buscado por autoridades

Las autoridades ya tomaron conocimiento de este hecho, que habría ocurrido durante la tarde del 13 de junio, en la colonia Villas Taurinas, por la zona de El Coajinque. Tras las investigaciones, el hombre ya fue plenamente identificado y se asignó a una unidad de Seguridad Pública para la localización del responsable.

No obstante, el domicilio del hombre todavía no ha sido ubicado.

"A la persona no se le encontró en ese momento, se le fue turnado un citatorio el día de hoy para que se presente en el juzgado municipal y poder emitir su declaratoria en función a la acción que se realizó. Esperamos contar con esa declaración para poder emitir la sanción correspondiente", afirmó Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán de Navarro.

Una vez que se obtenga la declaración del implicado, se procederá a determinar la sanción correspondiente a nivel municipal.

Por otro lado, la Fiscalía de Jalisco informó que no ha sido interpuesta la denuncia por este caso de maltrato animal, pero será abierta una carpeta de investigación de oficio.