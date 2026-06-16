Captan a Hombre en Motocicleta Arrastrando a un Perro en Autlán de Navarro, Jalisco

Un hombre fue captado arrastrando a un perro a bordo de una motocicleta en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco

PerroFoto: N+

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Indignación en Jalisco: captan a un hombre arrastrando a un perro con su moto. El canino parecía inconsciente. Las autoridades buscan al responsable.

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