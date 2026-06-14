Se Realizarán Cuatro Cambios de Titulares de Dependencias y Organismos Estatales de Jalisco

El Gobierno de Jalisco informó la salida de cuatro titulares de organismos estatales y presentó a quienes asumirán los cargos a partir de junio y julio de 2026.

Cambiarán a cuatro titulares de organismos estatales en Jalisco.Foto: N+

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Cambios en Jalisco: Cuatro nuevos titulares asumen cargos en organismos estatales. Conoce quiénes son y sus planes para el futuro.

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