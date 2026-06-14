Se Realizarán Cuatro Cambios de Titulares de Dependencias y Organismos Estatales de Jalisco

El Gobierno de Jalisco informó una serie de cambios en distintas dependencias y organismos estatales, luego de que varios de sus titulares presentaran su renuncia por motivos personales y profesionales.

¿Quiénes serán las nuevas personas en lo cargos?

A través de un comunicado oficial, se dio a conocer que Juan Partida Morales presentó su renuncia a la Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, misma que surtirá efecto a partir del próximo 30 de junio. Ante esta situación, se determinó que Fernando Quesada Gómez asumirá la titularidad del organismo a partir del 1 de julio.

De igual manera, Mario López Pérez dejó el cargo como Director General de la Comisión Estatal del Agua. En su lugar fue designado Luis Enrique Barboza Niño, quien cuenta con experiencia en materia hidráulica y se encargará de dar continuidad a los proyectos y acciones que desarrolla el organismo en la entidad.

Otro de los cambios anunciados corresponde al Instituto Jalisciense de Cancerología, donde Manuel Arias Novoa presentó su renuncia a la dirección. La responsabilidad será asumida por el doctor Fernando Sánchez Zubieta, actual jefe de Oncología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, reconocido por su trayectoria en el tratamiento e investigación del cáncer infantil.

Finalmente, el gobierno estatal informó que María Bravo Navarro dejó la Dirección de Juventudes del Estado de Jalisco. Su relevo se concretó desde el pasado 1 de junio con el nombramiento de Fernanda Robles Chavira, quien ya se encuentra al frente de las labores de dicha dependencia.

Las autoridades estatales señalaron que estos relevos forman parte de los procesos institucionales de la administración pública y destacaron la experiencia de quienes asumirán las nuevas responsabilidades, con el objetivo de mantener la continuidad en la atención de los programas y servicios que brindan estas dependencias a la población jalisciense.