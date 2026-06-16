Luca Zidane: ¿Por Qué el Hijo de Zinedine Jugará Hoy con Argelia ante Argentina?

El portero Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane, tenía la opción de defender la camiseta de Argelia o Francia y eligió la primera opción. Estos son los detalles.

Luca Zidane es el portero de Argelia en el Mundial 2026Luca Zidane es el portero de Argelia en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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Luca Zidane elige Argelia sobre Francia para el Mundial 2026. Descubre por qué el hijo de Zinedine Zidane defiende hoy la portería ante Argentina.

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