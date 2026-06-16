Luca Zidane: ¿Por Qué el Hijo de Zinedine Jugará Hoy con Argelia ante Argentina?

Este martes 16 de junio se lleva a cabo el partido Argentina vs Argelia, correspondiente al Grupo J del Mundial 2026, y en la portería argelina estará Luca Zidane, hijo de la leyenda Zinedine Zidane. A continuación te contamos por qué el futbolista francés defenderá esa camiseta.

Luca Zidane nació el 13 de mayo de 1998 en Marsella, dos meses antes de que su padre Zinedine Zidane se convirtiera en campeón del Mundo con Les Bleus en el Mundial de Francia 98.

Pero como su padre se mudó a España para jugar con el Real Madrid, Luca se formó en las fuerzas básicas del equipo merengue y llegó a debutar en la Primera División. Al tener pocas oportunidades de jugar, siguió su carrera en otros equipos españoles como el Rayo Vallecano y el Granada, en el que actualmente milita.

Luca Zidane Fernández defendió los colores de Francia en categorías menores y en el 2015 incluso fue campeón de la Eurocopa Sub-17 con esa playera. Es recordado por atajar tres disparos en la tanda de penales ante Bélgica en la semifinal, con lo que se convirtió en el héroe que le dio el pase a la final.

Y aunque en esa época era considerado como el guardameta más promisorio de Francia, poco a poco fue perdiendo protagonismo y ya no fue convocado por la selección francesa en otras categorías.

Por ello es que en septiembre del 2025 aceptó el llamado de Argelia para representar a esa nación, debido a que tiene sangre argelina por parte de sus abuelos paternos. Luego de las debidas gestiones ante la FIFA, se autorizó el cambio de Federación.

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¿Luca Zidane No es Francés? Por Qué el Hijo de Zinedine Juega Hoy con Argelia vs Argentina

Fue en octubre del 2025 que Luca debutó con la Selección de Argelia en las eliminatorias mundialistas. Lo hizo en la victoria de 2-1 sobre Uganda, partido en el que fue titular. Desde entonces fue considerado por el entrenador bosnio Vladimir Petkovic.

Hasta que se lesionó gravemente. En abril pasado sufrió una fractura de mandíbula durante el juego del Granada, su equipo, ante el Almería. Como consecuencia de un durísimo choque con el brasileño Thalys, el guardameta quedó inconsciente y fue llevado al hospital en ambulancia.

La fractura de mandíbula y mentón de Luca Zidane encendió las alarmas en Argelia, porque se llegó a mencionar que quizá no se recuperaría a tiempo para disputar el Mundial 2026. Pero respondió muy bien a la cirugía y posteriores terapias, así que en poco tiempo estaba de vuelta en las canchas aunque portando una máscara especial para protegerse.

Apenas el 6 de junio pasado se le vio en la portería, cuando Argelia superó 1-0 a Países Bajos en el duelo de preparación rumbo al Mundial 2026.

Sobre su decisión de jugar para el combinado africano, Luca ha asegurado que fue en honor a sus raíces: “Cuando pienso en Argelia, me viene directamente a la cabeza mi abuelo. Desde pequeños, en mi familia siempre hemos tenido la cultura argelina. Hablé de esto con él antes de ir a la selección, estaba muy ilusionado. Luego lo hablé con toda mi familia y todos estaban felices por mí”.

Luca Zidane asegura que la decisión tiene que ver con el "amor" de su familia por Argelia. Un sentimiento que "no se puede explicar", como declaró a la revista Onze Mondial. "Tenemos una cultura argelina desde que éramos muy pequeños y son mis abuelos quienes nos transmiten ese amor", añadió.

Además agregó que "cuando me pongo la camiseta de la selección, cuando escucho el himno nacional, son emociones increíbles".

Así que ese amor por sus raíces será su inspiración para el partido de hoy ante Argentina, que es favorito en las apuestas. Luca Zidane, el capitán Riyad Mahrez, el defensa Aissa Mandi, el mediocampista Ibrahim Maza y el delantero Amine Gouiri son los referentes de Argelia, que no jugaba una Copa del Mundo desde Brasil 2014.

Argelia está ubicada en el Grupo J, que encabeza la campeona del mundo, Argentina, y que completan los combinados de Jordania y Austria.

Con información de N+