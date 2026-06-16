Argelia, la Selección Africana que Regresa al Mundial Tras 12 Años y Enfrenta Hoy Argentina

La selección de futbol de Argelia, mejor conocido como “Zorros del Desierto", es tendencia en redes sociales porque vuelve a una Copa del Mundo en la edición del Mundial 2026 tras12 años desde su última participación en Brasil 2014.

Obtuvieron su boleto directo de forma al quedar invictos en el Grupo G en las eliminatorias de la Confederación Africana de Futbol (CAF).

Su debut será este martes 16 de junio de 2026 al enfrentar a Argentina, al campeón defensor, en el estadio sede de Kansas, en Estados Unidos.

En este LIVEBLOG puedes seguir el minuto a minuto del partido de hoy: Argentina vs Argelia.

¿Cómo es el equipo de Argelia?

Argelia obtuvo su clasificación perfecta al sumar 25 puntos en la eliminatoria africana, con ocho victorias, un empate y solo una derrota.

Su estilo de juego destaca con la dirección técnica de Vladimir Petković. Ha mostrado tácticas muy ofensivas y llega con confianza tras vencer a los Países Bajos (1-0) y a Bolivia (4-0) en sus partidos amistosos de preparación.

En el mundial, los argelinos quedaron en el Grupo J, donde están Argentina, Austria y Jordania.

¿Quiénes son los jugadores clave de Argelia?

Riyad Mahrez, extremo que jugó para el Manchester City y en la actualidad milita en el Al-Ahli.

Ibrahim Maza, joven promesa del Bayer Leverkusen a sus 20 años, considerado el jugador más valioso por un valor de 45 millones de euros.

Mohamed Amoura, delantero del Wolfsburgo y destaca por ser un goleador nato.

Luca Zidane, el hijo del astro francés, Zinedine Zidane, portero del Granada CF, decidió jugar con el país de sus abuelos, y podría ser el guardameta titular.

Nabil Bentaleb, mediocampista de 31 años que vuelve a jugar un Mundial al sobrevivir de un paro cardíaco en 2024.

¿Cuántas veces ha participado Argelia en un Mundial?

Esta es la quinta vez que participa Argelia en los Mundiales.

España 1982, venció 2-1 a la Alemania Occidental en su debut, pero fue eliminada en fase de grupos el polémico "Pacto de Gijón" entre alemanes y austriacos.

México 1986, fue eliminada en la primera fase sin lograr conseguir victorias.

Sudáfrica 2010, volvió tras 24 años, al compartir grupo con Inglaterra y Estados Unidos, y fue eliminada en la primera ronda.

Brasil 2014, avanzó a los octavos de final y perdió contra Alemania 2-1.

Mundial 2026, clasificó en el Grupo J después de ausentarse de Rusia 2018 y Qatar 2022.

HVI