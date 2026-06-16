Argelia, la Selección Africana que Regresa al Mundial Tras 12 Años y Enfrenta Hoy Argentina

Su debut será este martes 16 de junio de 2026 al enfrentar a Argentina, al campeón defensor, en el estadio sede de Kansas, en Estados Unidos.

Así Es Argelia, Selección Africana que Vuelve tras 12 Años a un MundialJugadores de la selección de futbol de Argelia. Foto: Reuters

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Su estilo de juego destaca con la dirección técnica de Vladimir Petković. Ha mostrado tácticas muy ofensivas. En el Mundial 2026, los argelinos quedaron en el Grupo J, donde están Argentina, Austria y Jordania

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