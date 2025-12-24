Zinedine Zidane Fue a Ver el Debut de su Hijo Luca en la Copa Africana de Naciones, con Argelia

El portero Luca Zidane vivió un día especial este 24 de diciembre: además de debutar en la Copa Africana de Naciones 2025 con la selección de Argelia, disfrutó de una victoria por 3-0 ante Sudán. Y por si fuera poco, su famosos padre Zinedine Zidane estuvo en el estadio para apoyarlo.

Zinedine Zidane, leyenda del Real Madrid y la selección de Francia, presenció la manera en que su hijo mantuvo en cero la portería en la Copa Africana de Naciones 2025.

A lo largo de todo el partido, Zidane fue ovacionado por los asistentes al Estadio Moulay El Hassan en Rabat cuando el exentrenador del Real Madrid era enfocado por las cámaras y su imagen aparecía en las pantallas gigantes.

Hay que señalar que su hijo Luca es portero de los Zorros del Desierto porque tiene sangre argelina en las venas, por parte de su abuelo, y no dudó en aceptar la convocatoria. Por la nacionalidad de su padre, igual podía ser llamado por Francia.

En el partido Argelia vs Sudán, Luca Zidane tuvo la oportunidad de ser titular y jugó los 90 minutos, luego de que el arquero Alexandre Oukidja se lesionara.

Por lo que respecta al encuentro, el delantero Riyad Mahrez marcó dos goles y el tercero lo hizo Ibrahim Maza, para colocar a Argelia en la cima del Grupo E.

Copa Africana de Naciones 2025: Costa de Marfil derrotó a Mozambique

En otro partido, Burkina Faso empezó perdiendo pero logró la remontada ante Guinea Ecuatorial gracias a dos tantos de Edmond Tapsoba para el 2-1 final. Con ello, Burkina se ubicó en la segunda plaza del sector E,

También este miércoles, en duelo del Grupo F, el campeón defensor Costa de Marfil batalló para superar 1-0 a su similar de Mozambique.

