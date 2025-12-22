Continúan Afectaciones en Vuelos en Aeropuerto de Tijuana por Neblina; Suman Diez Días

Las afectaciones en las operaciones del Aeropuerto Internacional de Tijuana continúan este lunes, luego de que autoridades aeroportuarias informaran que las condiciones climatológicas en las inmediaciones de la terminal siguen impactando principalmente las llegadas de vuelos.

Nota relacionada: Aeropuerto de Tijuana Suma Ocho Días de Afectaciones por Neblina; Vuelos Aún con Retrasos

Vuelos continuan afectados

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Aeropuerto de Tijuana indicó que algunas operaciones se han visto afectadas debido al clima, por lo que recomendó a las y los pasajeros consultar directamente con su aerolínea el estatus de su vuelo, reiterando que la seguridad de los usuarios es la prioridad.

🚨 Pasajeros del #AeropuertoDeTijuana:

Debido a las condiciones climatológicas en las inmediaciones del aeropuerto, algunas operaciones, especialmente las llegadas, se han visto afectadas. Consulta con tu aerolínea el estatus de tu vuelo.

Tu seguridad es nuestra prioridad. ✈️ pic.twitter.com/KVaNDjebin — Aeropuerto de Tijuana (@AeropuertoTIJ) December 22, 2025

Estas nuevas afectaciones se suman a varios días consecutivos de retrasos, cancelaciones y cierres intermitentes, provocados principalmente por bancos densos de neblina que han reducido la visibilidad en la zona aeroportuaria.

Durante los últimos días, se han reportado largos tiempos de espera, reprogramaciones y vuelos cancelados, generando inconformidad entre pasajeros, algunos de los cuales han señalado demoras de varias horas y falta de información oportuna por parte de las aerolíneas.

Autoridades de Protección Civil han señalado previamente que este tipo de fenómenos son comunes en esta temporada del año en Tijuana, aunque en días recientes la intensidad de la neblina ha obligado al cierre temporal de operaciones aéreas por seguridad.

Hasta el momento, no se ha precisado el número de vuelos afectados este día, mientras que aerolíneas y autoridades aeroportuarias continúan monitoreando las condiciones meteorológicas para determinar la operación de los vuelos conforme avance la jornada.

Historias recomendadas:

APG