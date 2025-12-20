Aeropuerto de Tijuana Suma Ocho Días de Afectaciones por Neblina; Vuelos Aún con Retrasos

Este sábado se cumplen ocho días consecutivos de afectaciones en las operaciones del Aeropuerto Internacional de Tijuana, derivadas principalmente de la presencia de bancos de neblina que han impactado las salidas y llegadas de vuelos comerciales.

Condiciones climáticas vuelven a afectar vuelos en aeropuerto

Luego del cierre temporal de operaciones registrado la tarde y noche del viernes, a causa de la baja visibilidad provocada por la neblina, las actividades comenzaron a regularizarse durante la mañana de este sábado. No obstante, pasajeros continúan reportando demoras que oscilan entre una y dos horas en distintos vuelos.

Hasta el momento, autoridades aeroportuarias y representantes de las aerolíneas no han dado a conocer cifras oficiales sobre el número de vuelos afectados durante la jornada del viernes, ni han emitido un balance actualizado sobre cancelaciones o reprogramaciones.

Se espera que, conforme mejoren las condiciones meteorológicas, la operación aérea continúe normalizándose a lo largo del día. Mientras tanto, se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a la información oficial y consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos.

