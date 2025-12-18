Hallan Cuerpo Calcinado Tras Enfrentamiento Armado en la Carretera Ensenada-San Quintín

Un cuerpo calcinado fue localizado la tarde del jueves 18 de diciembre tras un enfrentamiento armado registrado sobre el kilómetro 107 de la carretera federal Ensenada-San Quintín, a la altura de la delegación de San Vicente.

De acuerdo con la información disponible, a la vista de cientos de automovilistas, un vehículo terminó fuera del camino y envuelto en llamas, con una persona sin vida en su interior. La escena fue observada por quienes transitaban por la zona en ese momento, lo que provocó alarma entre los conductores que circulaban por el tramo carretero.

El suceso se registró durante la tarde, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias previas al enfrentamiento armado. La zona donde ocurrió el hallazgo corresponde a un tramo de gran tráfico vehicular.

A 1 kilómetro un tractocamión sufrió una volcadura.

A aproximadamente un kilómetro del sitio donde fue localizado el vehículo incendiado, se reportó además la volcadura de un tractocamión sobre la misma carretera. Como resultado de este segundo incidente, dos personas resultaron heridas y recibieron atención tras el percance, sin que se haya informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Fue después de estos acontecimientos que las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se ha confirmado si existe una relación directa entre el enfrentamiento armado en el que murió una persona calcinada y la volcadura del tractocamión ocurrida metros más adelante. Ambas situaciones fueron atendidas como hechos distintos mientras continúan las revisiones correspondientes.

Hasta el cierre de la información, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial que confirme la relación entre ambos sucesos ni han proporcionado datos adicionales sobre personas detenidas.

