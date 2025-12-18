Activan Ficha de Búsqueda para Juan Sepúlveda, Menor de 12 Años Desaparecido en Ensenada

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California emitió una alerta de búsqueda para localizar a Juan Antonio Sepúlveda Medina, de 12 años de edad, quien fue visto por última vez el 17 de diciembre de 2025, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Nuevo Reforma II, en el municipio de Ensenada.

Nota relacionada: Reportan Aumento de Desapariciones en Ensenada; Mayormente Adolescentes

Señas particulares

De acuerdo con la información oficial, el menor tiene complexión delgada, tez blanca, cabello lacio color castaño claro, cejas escasas, ojos medianos color café, nariz delgada, labios delgados y boca mediana.

Al momento de su desaparición vestía una sudadera con cierre color gris con capuchón y letras bordadas al frente, pantalón de mezclilla negro y calzado tipo tenis color negro.

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a su localización. Para ello, se habilitaron los números 911, 089, así como el teléfono de la FGE (646) 152 25 00, extensiones 2559 y 2560

Las autoridades reiteraron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para el avance de las investigaciones y la pronta localización del menor.

Historias recomendadas:

Información Patricia Lafarga

APG