Conmemoran Día del Migrante en Tijuana con Rueda de Prensa ¿Qué Dijeron?

Con la colocación de cruces simbólicas en la franja fronteriza de Tijuana, asociaciones civiles conmemoraron el Día Internacional del Migrante, en un acto realizado para recordar a las personas que perdieron la vida al intentar cruzar hacia Estados Unidos y para visibilizar la situación de quienes permanecen en tránsito en esta ciudad fronteriza.

La actividad fue encabezada por organizaciones dedicadas a la atención de personas en contexto de movilidad, que se congregaron en un punto de la línea internacional como forma de protesta y memoria.

¿Por qué realizaron una rueda de prensa en Tijuana en el Día del Migrante?

Durante la jornada, representantes de las asociaciones señalaron que el evento tuvo un doble propósito: rendir homenaje a las víctimas de la migración forzada y denunciar las condiciones adversas que enfrentan miles de personas migrantes en Tijuana. Indicaron que la ciudad continúa siendo un punto clave en las rutas migratorias, lo que incrementa la presión sobre los albergues y organizaciones civiles que brindan apoyo humanitario.

Los participantes coincidieron en que la falta de recursos y de coordinación institucional ha dificultado la atención integral a esta población. Explicaron que, pese al incremento en el flujo migratorio en los últimos años, los apoyos económicos para el sostenimiento de albergues y programas de asistencia no han sido suficientes para responder a la demanda actual.

Fue después de avanzar el acto conmemorativo cuando las asociaciones centraron su posicionamiento en la exigencia del regreso del Fondo de Migralidad, un recurso que, señalaron, estaba destinado al sostenimiento de albergues en la frontera norte y que permanece suspendido desde 2019.

De acuerdo con lo expuesto por el director del Albergue Juventud 2000 A.C., José María García Lara, dicho fondo llegó a destinar millones de pesos a Baja California en años anteriores, pero su cancelación afectó directamente la capacidad de atención a personas migrantes y deportadas.

En su intervención, García Lara detalló que los recursos asignados al estado tuvieron incrementos progresivos entre 2014 y 2018, antes de desaparecer por completo en 2019, pese a que a nivel nacional se trataba de un fondo significativo para la atención de personas deportadas mexicanas. Añadió que esta situación ha dejado a las organizaciones civiles operando con recursos limitados frente a una problemática creciente.

Señalaron su rechazo hacia las políticas migratorias en Estados Unidos.

El director del albergue también expresó el rechazo de las asociaciones a las formas en que, aseguraron, presuntamente se vulneran los derechos humanos de personas migrantes en Estados Unidos, particularmente durante detenciones y procesos de deportación.

Finalmente, las organizaciones señalaron que, además del recorte presupuestal, persiste una falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, lo que impide una respuesta eficaz al fenómeno migratorio en Tijuana. Aunque reconocieron que la incertidumbre continúa, manifestaron su expectativa de que hacia 2026 se registren cambios favorables en las políticas migratorias de Estados Unidos y mejores condiciones para quienes buscan una oportunidad de vida fuera de su lugar de origen.

Información de Ixshel Gómez

RCP