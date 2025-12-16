Joven Muere al Chocar su Moto Contra Árbol en Mexicali; Tenía 17 Años

Un joven de 17 años de edad perdió la vida durante la madrugada de este martes 16 de diciembre tras un accidente de tránsito registrado sobre la calzada El Robledo, a la altura de la avenida Caoba, en la colonia El Ciprés, en la ciudad de Mexicali. El hecho ocurrió entre las 01:02 y las 01:09 horas, cuando se reportó a los servicios de emergencia un percance vial con una persona lesionada, sin que al arribo de las autoridades se lograra salvar la vida del conductor.

Nota relacionada: Pareja Muere al Chocar en Moto de Frente Contra Patrulla de Policía en Tijuana; Esto Pasó

De acuerdo con la información disponible, el adolescente circulaba a bordo de una motocicleta negra, modelo 2025, la cual no contaba con placas de circulación. Se trató de un vehículo único involucrado en el accidente, el cual era conducido por el propio menor de edad. El joven transitaba sobre la calzada El Robledo cuando, al llegar al cruce con la avenida Caoba, perdió el control de la motocicleta.

El adolescente chocó contra un árbol en la calzada El Robledo.

Según el reporte, el conductor se desplazaba a exceso de velocidad, lo que provocó que subiera al camellón central de la vialidad. En ese punto, la motocicleta se impactó contra un árbol ubicado sobre dicho camellón, generándose un choque de consideración. A consecuencia del impacto, el cuerpo del joven fue proyectado varios metros, quedando tendido sobre el camellón central.

Tras el accidente, se solicitó la presencia de los servicios de emergencia para brindar atención al lesionado. Sin embargo, al arribo de los paramédicos se confirmó que el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el lugar de los hechos. La zona fue asegurada para permitir las diligencias correspondientes por parte de las autoridades.

Nota relacionada: A Bordo de una Moto, Menor Muere Atropellado en 'Carrera Clandestina' en Mexicali

Conforme avanzaron las labores en el sitio, se corroboró que el fallecido tenía 17 años de edad y que conducía la motocicleta al momento del accidente. Las condiciones descritas en el reporte señalan que el exceso de velocidad fue un factor determinante en la pérdida de control del vehículo, lo que derivó en el impacto contra el árbol y en las lesiones fatales sufridas por el menor.

El área permaneció bajo resguardo mientras se realizaban los procedimientos necesarios y se recababa la información para integrar el reporte correspondiente. No se informó sobre la participación de otros vehículos ni de terceras personas en el percance, tratándose únicamente de un accidente de tránsito con un solo vehículo involucrado.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores

RCP