Dos Personas Resultaron Lesionadas tras Fuerte Choque en la Carretera a La Bufadora

Dos personas resultaron lesionadas tras un choque registrado la mañana del pasado martes 4 de noviembre en la carretera a La Bufadora, a la altura del kilómetro 16, en el municipio de Ensenada, Baja California. El incidente fue reportado a las 07:10 horas a través de la línea de emergencias C-5, lo que movilizó de inmediato a cuerpos de rescate y atención médica.

Al lugar acudieron elementos de la Estación de Bomberos Maneadero, quienes brindaron los primeros auxilios a los ocupantes del vehículo involucrado en el accidente. Los socorristas realizaron maniobras de evaluación y estabilización en el sitio antes de proceder con el traslado de los heridos a un centro médico.

Ambas personas fueron llevadas al hospital para ser atendidas

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los lesionados, un hombre de 22 años de edad, presentaba una herida en el cráneo, mientras que el conductor mencionó sentir mareo y desorientación tras el choque. Ambos fueron trasladados a la clínica número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibirán atención médica especializada para descartar lesiones de mayor gravedad.

Los elementos de emergencia permanecieron en la zona durante varios minutos para verificar que no existieran riesgos adicionales en la vía y garantizar la seguridad de otros automovilistas. Hasta el momento, no se ha precisado la causa del accidente, aunque las autoridades se lo atribuyen a un presunto exceso de velocidad o una distracción al volante.

El personal de la Dirección de Bomberos informó que, tras las labores de auxilio y retiro del vehículo, la vialidad fue despejada y el tránsito se restableció de manera normal, sin que se reportaran más personas afectadas en la carretera La Bufadora.

La dependencia municipal también exhortó a mantener en buen estado los vehículos y utilizar el cinturón de seguridad en todo momento, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de conductores y pasajeros que transitan por las vialidades del municipio.

Información de Patricia Lafarga

