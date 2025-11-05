Clausuran Ocho Sucursales de una Cadena de Tiendas en Ensenada ¿Por Qué Fue?

Ocho sucursales de una cadena de tiendas fueron clausuradas temporalmente en distintos puntos de Ensenada, luego de que personal de Protección Civil Municipal detectara diversas irregularidades en materia de seguridad durante un operativo de supervisión realizado el miércoles 5 de noviembre.

Nota relacionada: Explosión en Tienda de Hermosillo: Cierran 13 Sucursales en Tijuana, BC, tras Operativo

¿Por qué clausuraron las ocho tiendas en Ensenada?

De acuerdo con el reporte de la dependencia, las tiendas inspeccionadas no contaban con su programa interno de Protección Civil vigente, ni con los dictámenes estructurales y eléctricos actualizados, además de carecer de seguro de responsabilidad civil. También se detectaron deficiencias en señalamientos de evacuación, extintores, salidas de emergencia y botiquines de primeros auxilios, elementos considerados básicos para la operación segura de cualquier establecimiento.

El operativo derivó en la colocación de sellos de clausura en ocho sucursales, mismas que permanecerán cerradas hasta que los encargados presenten la documentación y las correcciones necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad. Las autoridades otorgaron un plazo de tres días para que las tiendas acrediten haber subsanado las observaciones.

Nota relacionada: Clausuran Tienda en el Centro de Culiacán por Fallas en Medidas de Seguridad

Los funcionarios de Protección Civil precisaron que las inspecciones se realizaron con base en la normatividad municipal y que los procedimientos de suspensión se aplican cuando existen riesgos potenciales para empleados o consumidores. En este caso, las irregularidades detectadas fueron consideradas suficientes para determinar la suspensión temporal de actividades.

¿Cuánto tiempo tienen las tiendas para corregir lo señalado por Protección Civil?

La dependencia indicó que los responsables de cada tienda recibieron un acta con las observaciones puntuales y las instrucciones para regularizar su situación conforme al reglamento durante un plazo de tres días. Una vez que se cumpla con los requisitos exigidos, los negocios podrán reanudar operaciones de manera normal.

Finalmente, Protección Civil adelantó que los operativos de verificación continuarán en todo Ensenada, orientados a reforzar la prevención y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP