Explosión en Tienda de Hermosillo: Cierran 13 Sucursales en Tijuana, BC, tras Operativo

El Gobierno de Tijuana clausuró 13 sucursales de la cadena Waldo´s tras un operativo de verificación preventiva realizado el 4 de noviembre, en el que se revisaron 28 establecimientos de la ciudad para comprobar que cumplieran con las medidas de seguridad y protocolos de Protección Civil requeridos para su operación.

El operativo fue encabezado por la Dirección de Protección Civil Municipal, con la participación de cuatro grupos del área de verificaciones y el apoyo de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Las inspecciones se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad de Tijuana como parte de las acciones regulares de supervisión.

¿Por qué cerraron las 13 sucursales de la tienda de cadena en Tijuana?

De acuerdo con el director de Protección Civil, José Luis Jiménez González, el objetivo fue corroborar que cada sucursal contara con su Programa Interno de Protección Civil (PIPC) y cumpliera con las condiciones necesarias para proteger la integridad de los trabajadores y clientes.

Durante la verificación, se constató que 13 sucursales no cumplían con los requerimientos mínimos de seguridad, por lo que se procedió a su clausura inmediata. Las irregularidades detectadas incluían falta de señalización adecuada, deficiencias en las salidas de emergencia, ausencia de botiquines o extintores y condiciones inadecuadas en las instalaciones eléctricas.

Jiménez González subrayó que el propósito de estas revisiones es prevenir riesgos y reducir la posibilidad de incidentes en espacios con alta afluencia, especialmente en establecimientos donde se almacenan materiales o mercancías que puedan representar peligro en caso de incendio o emergencia.

La revisión ocurrió tras el incendio de una sucursal en Sonora

La revisión en las tiendas de cadena ocurre luego del reciente incendio en una sucursal de Hermosillo, Sonora, donde 23 personas perdieron la vida, hecho que llevó a las autoridades a reforzar la supervisión de locales de la misma cadena en distintos municipios.

Las 13 sucursales clausuradas permanecerán cerradas hasta que regularicen su situación y acrediten el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por las autoridades municipales y estatales.

