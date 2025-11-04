Detienen a Dos Hombres por Presunta Privación Ilegal de la Libertad en Tijuana

Agentes de la Policía Municipal detuvieron a dos hombres presuntamente involucrados en un caso de privación ilegal de la libertad, registrado en la colonia Terrazas del Valle.

Dos sujetos intentan privar de la libertad a hombre

La intervención se originó tras un reporte de la central de radio que alertó sobre una posible privación de la libertad en curso. Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que al salir de su domicilio para dirigirse a su trabajo fue interceptado por dos hombres vestidos de color oscuro, quienes le dijeron que “venían de parte del licenciado”. Posteriormente, lo introdujeron a su domicilio en contra de su voluntad, donde lo ataron de manos y pies con cinta gris.

Un testigo de los hechos, al percatarse de la situación, alertó a un familiar, lo que provocó que los agresores intentaran llevarse a la víctima por la fuerza. Sin embargo, al no lograrlo, huyeron a bordo de una unidad de transporte tipo calafia color crema con rojo, escoltada por un vehículo sedán color gris.

De inmediato, se implementó un operativo de búsqueda y localización, compartiendo las características de los vehículos con los distritos cercanos. Minutos más tarde, una unidad del distrito Florido-Mariano localizó la calafia en las inmediaciones del Ejido Francisco Villa, interceptando a dos personas a bordo.

Durante la inspección precautoria, los agentes localizaron un arma de fuego tipo pistola, abastecida con cinco cartuchos útiles en la guantera del vehículo, por lo que se procedió a la detención de quienes se identificaron como Antonio Eli “N”, de 23 años, y Pedro Alejandro “N”, de 39 años.

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que personal de la Unidad Especializada en Investigación Criminal (UEIC) realizó el procesamiento del lugar, donde se aseguraron tres indicios balísticos y cinta adhesiva gris utilizada en el hecho.

