Violencia en Mexicali: Reportan Cuatro Homicidios Durante el Fin de Semana

La ciudad de Mexicali vivió un fin de semana marcado por la violencia, luego de que se registraran cuatro homicidios en menos de 48 horas en distintos puntos del municipio. Los hechos ocurrieron entre la madrugada del sábado y la mañana del domingo, con escenas encontradas desde el sur urbano hasta la carretera a San Felipe y la zona rural del valle, donde las autoridades investigan posibles vínculos con presuntos grupos delictivos que operan en la región.

¿Cómo sucedieron los hechos violentos en Mexicali?

El primer caso se reportó la madrugada del sábado, cuando fue localizado el cuerpo de un hombre amarrado de pies y manos, al sur del fraccionamiento Buenos Aires. El hallazgo fue confirmado por agentes policiacos que acudieron tras el reporte ciudadano, iniciando de inmediato las diligencias correspondientes.

Horas más tarde, la violencia continuó con un segundo hallazgo. En el kilómetro 126 de la carretera a San Felipe, fueron encontrados los cuerpos de dos hombres con supuestos signos de tortura. En la zona también se localizaron casquillos percutidos. Las autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron la investigación para determinar su identidad y los posibles móviles del crimen.

El cuarto homicidio ocurrió en el ejido Michoacán de Ocampo, donde un hombre de 45 años fue baleado detrás de un taller mecánico. Aunque inicialmente fue reportado como lesionado, falleció minutos después a causa de las heridas de bala. Testigos señalaron haber escuchado detonaciones previas al ataque, lo que permitió la rápida movilización de elementos de seguridad hacia el sitio.

Las autoridades locales realizaron el acordonamiento de las distintas zonas donde ocurrieron los hechos, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las investigaciones periciales y el levantamiento de evidencias.

Información de Miguel Martínez

RCP