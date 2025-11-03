Activan Fase Alerta en Tijuana por Mala Calidad del Aire; Autoridades Emiten Recomendaciones

La Secretaría de Medio Ambiente de Baja California activó la Fase Alerta por mala calidad del aire debido a la presencia de material particulado PM2.5 en el municipio de Tijuana.

Activan alerta por mala calidad del aire

De acuerdo con el reporte emitido a las 9:00 de la mañana, se trata de un episodio extraordinario de contaminación atmosférica que podría ocasionar riesgos a la salud, especialmente entre personas con enfermedades cardiorrespiratorias, adultos mayores de 60 años, menores de 12 años y mujeres embarazadas.

Las autoridades recomendaron a la población evitar actividades físicas vigorosas al aire libre y, en el caso de los grupos vulnerables, reducir la exposición prolongada en exteriores.

Recomendaciones

Entre las medidas para mitigar la contaminación se pidió reducir el uso de vehículos particulares, reportar cualquier incendio, no encender fogatas ni utilizar pirotecnia, además de evitar quemas agrícolas, forestales o de residuos.

Asimismo, se sugirió humedecer patios y superficies descubiertas para prevenir la resuspensión de partículas, así como disminuir actividades al aire libre que generen emisiones.

La Secretaría de Medio Ambiente exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informada a través de los canales institucionales hasta que se levante la contingencia.

APG