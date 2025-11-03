Incendio en Comercio de Zona Centro en Tijuana Moviliza a Bomberos; Hay Personas Intoxicadas

Un fuerte incendio se registró en un comercio ubicado sobre la avenida Mutualismo, en la zona centro de Tijuana.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se extendió por todo el inmueble, movilizando de inmediato a elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes continuan trabajando en el lugar.

En el lugar fueron rescatadas siete personas que presentaban síntomas de intoxicación por humo; dos de ellas tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Además, personal de emergencia brindó primeros auxilios a varias mascotas afectadas por el siniestro, aunque se confirmó el fallecimiento de dos perros debido a la inhalación de humo.

Las autoridades continúan en el sitio realizando labores y peritaje para determinar las causas del incendio. La zona permanece acordonada mientras se evalúan los daños estructurales del edificio

Información en proceso...