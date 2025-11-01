Cae en Ensenada Sorteo Mayor de la Lotería Nacional Edición 58525

La noche de este viernes 31 de octubre se efectuó el sorteo especial No. 305 de la Lotería Nacional, esta edición celebró el 70 aniversario de la Organización Internacional del Trabajo.

Te podría interesar: Colocan Altares de Muertos en Tijuana en Homenaje a Periodistas Asesinados

Cae en Ensenada Sorteo Mayor de Lotería Nacional

En punto de las 8 de la tarde se realizó el sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio garantizado de 27 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó como ganador el número 58525, la serie número fue dispuesta para su venta a la ciudad de Ensenada, Baja California y la serie número dos se dispuso para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegro son a los billetes con terminaciones en número 5 y 7.

Historias recomendadas:

APG