Detienen a Madre por Tener a sus Hijos Viviendo con Basura Acumulada y Presunto Maltrato en BC

Dos menores de edad fueron rescatados por agentes del Escuadrón Violeta de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en un domicilio de la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre presunto maltrato y condiciones insalubres en las que vivían. La intervención derivó en la detención de su madre, identificada como Olga Yanet "N", de 29 años, por su probable responsabilidad en omisión de cuidados y violencia familiar.

El rescate ocurrió tras una llamada anónima al número de emergencias 089, en la que se reportó que los niños, una niña de ocho años y su hermano de siete, eran dejados solos de forma constante, sufrían agresiones físicas y verbales, no asistían a la escuela y permanecían en un entorno sucio. Los agentes acudieron al domicilio ubicado sobre la calle Cerrados Obreros, donde confirmaron que los menores se encontraban en situación de riesgo.

Al llegar al sitio, los oficiales escucharon gritos y llantos provenientes del interior de la vivienda. Al tocar la puerta, una mujer salió a recibirlos y se identificó como madre de los niños. Tras informarle el motivo de su presencia, los agentes solicitaron permiso para ingresar y verificar las condiciones en las que vivían los menores.

Encontraron basura acumulada dentro de la vivienda

Durante la inspección, los elementos del Escuadrón Violeta observaron que los niños se encontraban visiblemente alterados y que dentro de la casa había acumulación de basura y olores fétidos, lo que representaba un riesgo sanitario y emocional para los infantes. Ante esta situación, se procedió a la detención de la madre, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el seguimiento legal correspondiente.

Los menores fueron resguardados por las autoridades y trasladados al área de atención del Sistema Violeta, donde recibieron alimentos, ropa limpia y atención psicológica por parte de personal especializado. Posteriormente, fueron canalizados al albergue temporal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Baja California, donde permanecerán bajo cuidado.

Los dos niños permanecerán bajo resguardo institucional hasta que se determine su situación legal y familiar, mientras que la madre enfrentará el proceso correspondiente por los hechos señalados.

