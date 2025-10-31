Detienen a Hombre por Presunto Feminicidio de su Pareja en Mexicali; Estaba Junto al Cuerpo
N+
Una mujer de 27 años fue asesinada en Valle de las Misiones, Mexicali; su pareja, que se encontraba junto al cuerpo, fue detenida en el lugar
COMPARTE:
Una mujer de 27 años fue asesinada durante la madrugada de este viernes en el fraccionamiento Valle de las Misiones en Mexicali. Su pareja sentimental, identificada como Yuan “N”, de 32 años, fue detenido en el lugar como presunto responsable del feminicidio.
Te podría interesar: Paramédico de Cruz Roja Sufre Agresión al Entregar Un Paciente en Mexicali
El presunto responsable se encontraba junto al cuerpo
De acuerdo con el reporte policial, alrededor de las 3:30 de la mañana se recibió una llamada de emergencia en la que se alertaba sobre una mujer tendida frente a su domicilio.
- Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal localizaron a un hombre junto al cuerpo de la víctima, con manchas de sangre en las manos y un cuchillo tirado a un costado.
Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. La víctima era madre de tres hijos, y las autoridades mantienen bajo custodia al presunto agresor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de feminicidio.
Historias recomendadas:
- Fuerte Incendio Causa Temor en Colonia Camino Verde en Tijuana
- Tras 3 Años Exconserje es Sentenciado por Abusar de Niña de 3 Años en Kínder de Mexicali
-
Video: Captan a Policía Municipal Golpeando a Adulto Mayor en Mexicali; Fue Suspendido
Información David Mena
APG