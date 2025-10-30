Paramédico de Cruz Roja Sufre Agresión al Entregar Un Paciente en Mexicali

Un paramédico de la Cruz Roja Mexicana fue presuntamente agredido por un supuesto empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Clínica 28 de Mexicali, dentro del área de urgencias, según la denuncia presentada por el coordinador local de la institución, César Bojórquez. El incidente habría ocurrido durante el cumplimiento de sus labores, cuando el personal de la Cruz Roja realizaba la entrega de un paciente.

El agresor presuntamente se escondió dentro del IMSS al llegar la Policía

De acuerdo con el testimonio de Bojórquez, el paramédico fue atacado físicamente por un supuesto trabajador del IMSS, lo que generó una situación tensa dentro de las instalaciones médicas. Ante la agresión, se solicitó la intervención de la Policía Municipal de Mexicali para controlar el conflicto y garantizar la seguridad del personal involucrado.

El coordinador explicó que, al llegar los agentes, el agresor presuntamente se ocultó dentro del edificio del IMSS, lo que complicó el proceso de intervención inmediata. Tras los hechos, se procedió a levantar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, con el propósito de que se investigue lo ocurrido y se determinen las posibles responsabilidades.

Paramédicos mencionan estar inconformes al entregar pacientes en hospitales

Según los reportes de la institución, los paramédicos han manifestado su inconformidad debido a que, en repetidas ocasiones, supuestamente no se les devuelven las camillas que son utilizadas durante los traslados de pacientes al área de urgencias.

Esta situación, de acuerdo con lo señalado por el propio coordinador, ha generado múltiples inconvenientes operativos, ya que el equipo es fundamental para brindar atención en emergencias y el retraso en su devolución afecta directamente la capacidad de respuesta de las unidades de auxilio.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento por parte del IMSS sobre los hechos, la denuncia permanece activa en la Fiscalía del Estado de Baja California, donde se espera que se determinen los pasos a seguir para esclarecer la situación.

