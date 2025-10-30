¿Qué se Sabe del Fallecimiento de Tello Higuera Jr. Integrante de Los Incomparables de Tijuana?

La agrupación Los Incomparables de Tijuana anunció con profundo pesar el fallecimiento de su compañero y músico Tello Higuera Jr., ocurrido el pasado viernes 24 de octubre. La noticia fue confirmada a través de un comunicado difundido por el propio grupo, en el que expresaron su tristeza por la partida de quien calificaron como una figura esencial dentro de la agrupación y en la escena musical regional.

En el mensaje, la banda manifestó que la pérdida deja un vacío imposible de llenar, tanto en sus vidas personales como en el ámbito artístico.

Su pasión, su talento inigualable y su espíritu vibrante fueron esenciales en cada acorde, en cada canción y en cada presentación que compartimos.

Expresó el grupo al recordar su trayectoria.

La agrupación también agradeció las múltiples muestras de cariño y solidaridad que han recibido de sus seguidores, colegas y amigos. De acuerdo con lo expresado por los integrantes, el apoyo del público ha representado un consuelo importante en medio del duelo que enfrentan tras la partida de su compañero Tello Higuera Jr.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Tello Higuera Jr. de Los Incomparables de Tijuana?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa del fallecimiento ni se ha proporcionado información adicional sobre las circunstancias de su muerte. El comunicado oficial emitido por la banda ha sido la única declaración pública respecto al suceso.

Tello Higuera Jr. fue recordado por sus compañeros como un músico talentoso y apasionado, cuyo legado permanecerá en cada una de las interpretaciones y presentaciones que marcaron la historia del grupo.

En sus palabras de despedida, Los Incomparables de Tijuana afirmaron que su compañero será recordado cada día y que su música nunca terminará, dejando en claro el profundo vínculo que los unió dentro y fuera del escenario.

Historias recomendadas:

RCP