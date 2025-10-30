Vuelca Patrulla en Nodo Morelos de Tijuana; Hay Tres Oficiales Heridos

Una patrulla de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana volcó en el Nodo Morelos del municipio de Tijuana, durante la mañana de este jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la unidad circulaba por la gaza de acceso del bulevar Cuauhtémoc al libramiento Rosas Magallón.

La unidad terminó volcada sobre su costado lateral, lo que generó movilización de equipos de emergencia y provocó afectaciones temporales al tránsito de la zona.

Oficiales Resultaron Lesionados

Tres elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana resultaron lesionados a consecuencia del accidente. Fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados para su atención y valoración médica. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron la volcadura.

Las autoridades continúan investigando el incidente para determinar si hubo factores mecánicos o de velocidad involucrados.

Accidentes Vehiculares, la Principal Causa de Rescates por Bomberos en Tijuana

