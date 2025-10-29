Hay que Atrasar el Reloj en Baja California: ¿Cuándo Será el Cambio de Horario de Invierno 2025?

A partir del próximo domingo 2 de noviembre entrará en vigor el horario de invierno en Baja California, por lo que la población deberá retrasar una hora sus relojes durante la noche del sábado antes de dormir. El ajuste se aplicará únicamente en la zona fronteriza del país, con el objetivo de mantener la sincronización con los horarios de Estados Unidos.

¿A partir de qué hora comenzará el cambio de horario en Baja California?

El cambio de horario está programado oficialmente para las 2:00 de la madrugada del domingo, momento en que los relojes deberán atrasarse una hora. Sin embargo, las autoridades recomiendan realizar el ajuste manual la noche anterior para evitar confusiones al día siguiente. Este movimiento marca el fin del horario de verano y permitirá disfrutar de una hora adicional de descanso esa noche.

Los dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, relojes inteligentes y computadoras realizarán el ajuste automáticamente, mientras que los relojes de pared, despertadores y otros aparatos deberán modificarse de forma manual. De esta manera, la población podrá evitar inconvenientes en sus actividades cotidianas el domingo por la mañana.

¿Para qué zonas de Baja California aplicará el cambio de horario de invierno 2025?

La medida aplica en todos los municipios de Baja California y forma parte de la política nacional de husos horarios vigente desde 2022. Dicha ley eliminó el horario de verano en la mayor parte del país, manteniendo el cambio únicamente en los municipios de la frontera norte.

La población puede prepararse realizando el cambio en la noche del sábado 1 de noviembre, garantizando que todos los relojes estén ajustados correctamente para iniciar la jornada del domingo con el nuevo horario oficial.

¿Por qué se realiza el cambio de horario en la frontera de México?

El propósito principal de conservar el ajuste en esta zona es mantener la sincronización de horarios con Estados Unidos, lo que facilita las actividades comerciales, laborales y de transporte entre ambos países. La coincidencia en el horario es considerada fundamental para la economía y la vida diaria de las ciudades fronterizas.

Con la entrada en vigor del horario de invierno, la luz natural podrá aprovecharse mejor durante las mañanas, mientras que los atardeceres ocurrirán más temprano. Este cambio se mantendrá vigente hasta la llegada del siguiente horario de verano en 2026.

