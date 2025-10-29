Bomberos Rescatan a Dos Cachorros Atrapados en una Tubería en Ensenada

La Dirección de Bomberos de Ensenada informó sobre el rescate de dos cachorros que habían caído dentro de una tubería de drenaje, en un operativo que requirió coordinación con autoridades paraestatales.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió en el fraccionamiento Los Encinos, sobre la calle Arroyo del Rosario y circuito Arroyos número 360, donde vecinos solicitaron apoyo a través del C5 tras escuchar los ladridos de cachorro atrapados.

Al lugar acudieron bomberos del municipio, quienes confirmaron que los dos cachorros se encontraban dentro de una tubería en una zona de difícil acceso.

Ante la complejidad del rescate, se solicitó el apoyo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), que facilitó cámaras de inspección subterránea. Gracias a ello, se logró ubicar el punto exacto donde se encontraban los animales, permitiendo a los rescatistas realizar maniobras precisas para su liberación.

Finalmente, los dos cachorros fueron rescatados con éxito y puestos a salvo, sin presentar lesiones aparentes. La Dirección de Bomberos aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía, especialmente a quienes tienen mascotas, a mantenerlas bajo supervisión y evitar que se acerquen a zonas de riesgo como alcantarillas o tuberías abiertas.

