Confirman que Homicidio del Dueño de un Restaurante Familiar en Ensenada fue Un Ataque Directo

Un ataque armado ocurrido el 25 de octubre dejó sin vida a Omar Cisneros, un joven empresario de 33 años, dentro de un restaurante familiar de birria ubicado en la calle Segunda y Ruiz, en plena zona turística de Ensenada. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, dos hombres ingresaron al establecimiento y dispararon directamente contra la víctima, para luego huir del lugar.

La agresión se registró en un negocio perteneciente a la familia de Cisneros, mientras se encontraba en el interior del local. Según las autoridades, los balazos que recibió a quemarropa le causaron la muerte de manera inmediata. El hecho generó alarma entre comensales y trabajadores, debido a que ocurrió en un punto de alta afluencia turística.

El ataque fue directo contra el empresario

Hasta el momento, la Fiscalía de Homicidios ha señalado que el ataque fue directo y dirigido exclusivamente contra el empresario. El fiscal Miguel Ángel Gaxiola confirmó que los responsables ingresaron únicamente con la intención de atentar contra la vida de la víctima.

En el desarrollo de la investigación, las autoridades continúan trabajando para esclarecer el móvil del crimen. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado puntualizó que no se cuenta aún con elementos suficientes para determinar si la agresión está relacionada con un caso de extorsión, como se ha especulado.

La escena del crimen fue acordonada y se inició la recolección de indicios para fortalecer la carpeta de investigación. Tanto la Fiscalía como las corporaciones de seguridad mantienen labores coordinadas con el objetivo de identificar y capturar a los responsables.

El asesinato causó alerta en la zona por la presencia de turistas

El asesinato del empresario ha generado preocupación debido a que ocurrió en un área frecuentemente visitada por turistas y residentes. Las autoridades buscan reforzar la presencia policial en zonas comerciales concurridas como medida preventiva.

La investigación se mantiene abierta y se espera que las pruebas recabadas permitan esclarecer los motivos del ataque. Las autoridades han reiterado que continuarán trabajando hasta avanzar en la identificación de los agresores y el esclarecimiento total de los hechos.

Información de Patricia Lafarga

