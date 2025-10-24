Tiroteo Familiar en Tijuana: Detienen al Tío y Primo de las Víctimas Como Presuntos Agresores

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana aseguró a dos personas señaladas como presuntos responsables de un homicidio y de causar lesiones por arma de fuego a otra víctima. El hecho ocurrió en la colonia Guaycura el pasado miércoles 22 de octubre, cuando las autoridades fueron alertadas a través del 911.

Los presuntos responsables serían familiares de las víctimas

Los agentes municipales acudieron al sitio y, al llegar, verificaron la situación junto con una de las víctimas sobrevivientes. De acuerdo con su testimonio, presuntamente tanto él como su padre fueron atacados con disparos por dos familiares directos: su tío y su primo, quienes les realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Tras obtener la información inicial en el lugar, la Policía Municipal inició un operativo inmediato en la zona para localizar a los agresores. Los oficiales centraron sus esfuerzos en recorrer la colonia donde sucedió el ataque para evitar que los presuntos responsables huyeran o continuaran con actos de violencia.

Ambos sospechosos fueron ubicados y detenidos en las inmediaciones de la misma colonia Guaycura, manteniendo el control de la situación en un corto periodo de tiempo.

Las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Raúl "N" y Andrés "N", mismos que fueron trasladados ante la autoridad investigadora competente. Será esta instancia la encargada de determinar su responsabilidad en el homicidio y en las agresiones ocurridas.

Tras la intervención policiaca y el aseguramiento de los presuntos implicados, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para definir el móvil del ataque y proceder conforme a lo que marque la ley.

