Detienen a Dos Personas en Distintas Colonias de Tijuana por Agredir a sus Padres

Dos personas fueron arrestadas por elementos de la Policía Municipal en distintos puntos de Tijuana luego de presuntamente agredir físicamente a sus padres.

Agresiones en distintos puntos de la ciudad

El primer hecho se registró en la colonia Villa del Real III, donde un ciudadano alertó sobre gritos de auxilio provenientes de una vivienda. Al acudir al lugar, los agentes encontraron a una mujer de 56 años con lesiones visibles en el rostro, quien señaló que su hija la había golpeado e intentado asfixiar.

La presunta responsable fue identificada como Karla Ivonne “N”, de 22 años, quien fue detenida por los oficiales y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

En otro hecho, ocurrido en la colonia La Gloria, agentes municipales atendieron un reporte de violencia familiar en el que se indicaba que una persona de la tercera edad estaba siendo agredida por su hijo.

Al llegar al domicilio, los elementos confirmaron que el agresor, identificado como Alberto “N”, de 28 años, había golpeado a su madre, causándole escoriaciones y hematomas en distintas partes del cuerpo, por lo que también fue asegurado.

Ambos detenidos fueron canalizados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia encargada de determinar su situación legal.

