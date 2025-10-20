Padre Salva a Su Hijo del Presunto Ataque de Un Perro Pitbull en Mexicali; Investigan a la Dueña

Un presunto ataque canino ocurrido en el fraccionamiento Buenos Aires, en Mexicali, movilizó a las autoridades municipales la mañana de este pasado domingo 19 de octubre, luego de que se reportara que un perro supuestamente había agredido a un menor de edad en la vía pública. El incidente habría ocurrido un día antes, el 18 de octubre, alrededor de las 5 de la tarde, en la calle Lago Cardiel 3138, donde vecinos documentaron parte de lo sucedido en video.

La dueña supuestamente reconoció el ataque del perro Pitbull a el menor

De acuerdo con el reporte policial, al arribar al domicilio del propietario del animal, agentes entrevistaron a la dueña, quien supuestamente reconoció el incidente y mencionó haber llegado a un acuerdo con los afectados. Sin embargo, al entrevistarse con los padres de los tres menores involucrados, estos señalaron que la propietaria presuntamente no se hizo responsable de los gastos y fueron orientados a presentar su denuncia ante el Ministerio Público.

El Centro Municipal de Control Animal (CEMCA) acudió al lugar alrededor de las 12:20 horas, donde la propietaria entregó de forma voluntaria al perro, de raza pitbull, para que fuera trasladado a las instalaciones del centro, donde permanecerá bajo observación con el fin de determinar su nivel de agresividad.

El menor jugaba en la calle cuando fue presuntamente atacado por el perro Pitbull

Según lo informado, presuntamente el hecho ocurrió cuando el perro se lanzó sobre uno de los menores mientras jugaba en la calle, siendo su padre quien intervino rápidamente para protegerlo. A pesar de lo aparatoso de la situación, el niño no presentó heridas de consideración, según confirmaron las autoridades que atendieron el caso.

Vecinos de la zona compartieron videos y testimonios sobre el suceso, los cuales circularon en redes sociales durante las horas siguientes. Las imágenes muestran el momento en que el perro se aproxima al menor, generando alarma entre quienes se encontraban cerca del lugar.

El animal permanecerá bajo custodia del CEMCA mientras se determina si representa un riesgo para la comunidad. Por su parte, las autoridades continúan orientando a los padres del menor sobre el proceso legal correspondiente.

